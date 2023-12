Il primo capitombolo dell’uta 1984 

Cade la capolista nel torneo Open Uisp. L’Atletico Uta 1984 incassa il primo ko in campionato, ma resta leader del girone unico. Nel girone A dell’Over va all’Asd Seddori il derby di giornata contro il Monreale Calcio, mentre nel girone B l’Ales non stecca e rimane al comando da sola, staccando la Polisportiva Isili.

Gioia Real

Dopo un avvio a dir poco tormentato, con un bottino di solo un punto in tre partite, il Real Putzu si toglie la prima soddisfazione stagionale andando a rifilare un secco 3-0 alla regina del torneo Open finora imbattuta. La capolista non perde una vetta condivisa però con la Nino Disario Villacidro che, in casa della Polisportiva Santa Lucia Barrali, colgono la seconda vittoria espugnando lo stadio Cadoi con un netto 3-0 firmato da Saiu e Collu (doppietta per lui).

Le due leader del girone unico hanno un minimo vantaggio sulla prima delle inseguitrici: la Polisportiva Strovina Sanluri infatti non approfitta completamente del passo falso dei biancoverdi andando a impattare 2-2 (reti di Ortu e Garau per i sanluresi) contro la Stella Rossa Villacidro, che conquista così il primo punto ma deve ancora recuperare la partita contro la Pizz’a Manetta Capoterra.

I capoterresi dal canto loro vincono lo scontro diretto con la Futura 2000 Villasor per 2-1, un successo che permette ai biancorossi di abbandonare il penultimo posto in classifica, di scavalcare proprio i rossoblù e di agganciare il gruppo di squadre a quota quattro punti. Nel prossimo turno, previsto per l’antivigilia di Natale, l’Atletico Uta 1984 cercherà il riscatto a Capoterra proprio contro la Pizz’a Manetta, mentre la Nino Disario Villacidro ospiterà la Futura 2000 Villasor. Chiudono il quadro Real Putzu-Stella Rossa Villacidro e Polisportiva Strovina Sanluri-Polisportiva Santa Lucia Barrali.

Stracittadina

Nel girone A del torneo Over asbato i riflettori erano puntati sul match clou e stracittadina tra Asd Seddori e Monrale Calcio. La sfida non ha deluso le aspettative con un rocambolesco 3-2 a favore dei locali, a segno con una doppietta di Floris che, intervallata dalla rete di Melas, consegna al Seddori il derby di Sanluri e il primato in classifica a nove punti, con tanto di sorpasso ai cugini. Finisce in parità (1-1) tra 4 Mori Samassi e Arbus Costa Verde l’anticipo di venerdì. In attesa del posticipo di stasera tra il Real Putzu e l’Atletico Uta 1984, i putzesi vengono momentaneamente agganciati dall’Arbus a un punto. Hanno riposato gli Amatori Guspini, impegnati nel prossimo turno in trasferta contro la Monreale Calcio. La neocapolista Asd Seddori farà visita all’Atletico Uta.

Sola al comando

L’Ales consolida il primato (ora solitario) del girone B dell’Over. Il 3-2 sulla Polisportiva Guasila 2022 nell’anticipo del venerdì porta la firma di Grussu, mattatore con una tripletta. Una doppietta di Orrù aveva illuso gli ospiti. Basta l’1-0 al Sant’Andrea Frius per superare il Villanovafranca e salire al secondo posto a quota sei punti con l’ex capolista Polisportiva Isili, fermata 2-0 da un sorprendente Nurri che si inserisce nel quintetto di squadre a tre punti di cui fanno parte Polisportiva Villamarese 2023 e Gesturi, che si sono affrontate sabato: la sfida è terminata 4-2 con le reti dei padroni di casa firmate da Spiga, Boi (doppietta) e Muscas. Di Baran e Onnis i gol biancoblù. Ales-Sant’Andrea Frius è il big match del prossimo turno.

