Il primo caldo fa il pieno di turisti 

Il primo, vero caldo estivo ha portato i turisti: «Abbiamo aperto sabato e siamo stati travolti dal lavoro». Sarà stato un caso, ma Antonello Moi ha aperto il suo stabilimento Su Stancu, sul lido di Orrì, nel fine settimana coinciso con il bel tempo. Maggio è stato un semi disastro: piogge pomeridiane, temperature con una media più bassa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A Su Zilleri, chiosco a Torre di Barì, hanno fatto una scelta diversa, aprendo parecchie settimane prima: «Siamo operativi dal 13 aprile. C’è stato un boom di presenze a metà aprile, poi il flusso ha rallentato, ma da quattro giorni registriamo un notevole incremento di stranieri». La titolare, Serenella Ferreli, conferma che la stagione turistica è entrata nel vivo soltanto da qualche giorno, dopo un maggio deludente.

Al rallentatore

In tanti, prima di aprire i battenti, hanno osservato il meteo, aspettando fine maggio prima di rompere il ghiaccio. Ora che anche le previsioni confortano. «Abbiamo appena aperto e sabato c’è stato subito il pienone», rivela Luciana Mirai, titolare del chiosco Le Mimose, sul litorale di Orrì. Ieri, benché il vento abbia un po’ scoraggiato la tintarella, il flusso verso le spiagge è stato confortante per gli operatori che ora confidano nella continuità delle belle giornate. Eppure, a sentire Claudia Comida, proprietaria del ristorante La Capannina di Arbatax, il mese appena andato in archivio non era cominciato così male: «Anzi - puntualizza la presidente regionale del Sindacato dei balneari - dal primo al 4 maggio c’è stato un bel po’ di movimento. Poi periodo fiacco sino a fine mese. Il 31 e il primo giugno sono andati molto bene grazie a Borgo marinaro».

Incertezza

Il tempo ha le carte in mano. Se sole e temperature adeguate al periodo assistono gli operatori, si preannunciano settimane interessanti. Ma l’incognita resta. Domenica si è lavorato discretamente», fa sapere Antonio Ladu, proprietario dello stabilimento balneare di Foxi Lioni, ma ieri il flusso ha di nuovo rallentamento. Intanto, sebbene l’inizio dell’estate si avvicini, molte attività sono ancora a corto di personale e alla continua ricerca di figure professionali. Lungo tutto il litorale ogliastrino sono numerose le strutture che continuano a lanciare appelli: «Il bel tempo avvicina la gente al mare, ma il problema resta il personale», dice Lorenzo Lobina della Rosa dei venti di Cardedu.

