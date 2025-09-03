Il primo bagno del malato di Sla 

Acqua liscia e cristallina, brezza leggera e sole di settembre. Il Poetto, ieri mattina, ha indossato l’abito migliore per l’arrivo in spiaggia di un ospite speciale, Gigi Girau, che ha fatto per la prima volta il bagno da quando gli hanno diagnosticato la Sla.

Il 65enne di Assemini vive a Decimomannu, insieme alla moglie Tiziana Fulgheri, dal 2007, anno in cui gli è stata diagnosticata la Sclerosi laterale amiotrofica: prima l’operazione a un ginocchio, poi il lento e progressivo peggioramento, infine l’inesorabile declino neurodegenerativo, in appena un anno e mezzo, che l’ha costretto in un letto e a rinunciare a una delle sue passione più grandi: trascorrere l’estate al mare con la famiglia.

Ieri, grazie a una straordinaria rete di volontari, il suo sogno si è avverato e per la prima volta dopo 19 anni ha potuto godersi una giornata tra acqua, sabbia e ombrellone davanti alla Sella del Diavolo.

Il caso

La luce che brilla negli occhi di Fulgheri quando parla del marito sembra tale a una giovane innamorata: «Gigi è una persona speciale, pacato e comprensivo. Prima di ammalarsi? Lavorava come barman all’Hotel Panorama. Amava il contatto col pubblico». Poi la svolta. Un ginocchio ha iniziato a cedere, è stato operato e anziché migliorare la situazione è peggiorata: «La gamba non rispondeva ai comandi e la fisioterapia non era efficace». Da lì esami e accertamenti medici prima, diagnosi poi: «La peggiore di tutte: Sla».

Gigi e Tiziana, insieme, avevano creato una famiglia e avuto un figlio prima che la vita fosse con loro, in più occasioni, beffarda: «Abbiamo perso il nostro secondo bambino per un aborto spontaneo. La cosa assurda? Al mio fianco era ricoverata una ragazza, Tiziana. I nostri mariti avevano stretto amicizia e, dopo anni, la sorte li ha uniti di nuovo nella sfortuna: entrambi si sono ammalati di Sla. Tiziana ed io ci siamo reincontrate nel mondo dell’associazionismo».

L’impegno

Fulgheri con “Insieme si può”, Lai con “Is amigus de Brunu”, le due donne combattono ogni giorno insieme ai propri consorti per una malattia che è totalizzante: «L’energia la troviamo sorridendo sempre e sostenendoci gli uni con gli altri».

Per far uscire di casa un malato di Sla c’è dietro un lavoro straordinario ma complicato: «Ci sono volute due ore per preparare il paziente», hanno raccontato le assistenti. Poi l’arrivo dell’ambulanza della “Misericordia” di Assemini, il viaggio fino allo stabilimento della Marina Militare e la stabilizzazione del paziente prima dell’ingresso in acqua con un apposito lettino galleggiante. Tutto dev’essere perfetto: gli spostamenti, il controllo dei valori e soprattutto la messa in sicurezza dei macchinari che consentono al paziente di respirare e alimentarsi. Ma Luigi, ieri, non era solo. A fargli compagnia altre due malate Sla, tra cui l’energica e sorridente Anna Rosa Podda (per tutti “Annina”), addetta stampa dell’Odv “Insieme si può”.

L’appello

La ricerca pare stia facendo passi da gigante, ma occorre supportarla: «Dai puntatori oculari si sta passando ai caschetti “leggi pensiero”. Anche le cure farmacologiche stanno progredendo. Ma affinché tutto possa continuare occorrono fondi», ha spiegato Fulgheri. Tra viaggi di preghiera, incontri benefici e “Sla in fest” (la prima edizione organizzata ad Assemini lo scorso anno), Fulgheri e gli altri volontari sono sempre in prima linea: «La Sla non è solo dolore. Per questo Gigi, e altri, hanno lottato attivamente finché hanno potuto e, soprattutto, hanno ribadito “sì alla vita”».

RIPRODUZIONE RISERVATA