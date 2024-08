Il primo assaggio di Serie A coi tifosi sul bus della squadra 

L’avversario era di rango nobiliare. Non “lo squadrone che tremare il mondo fa” degli anni Trenta, ma il suo emulo moderno. Quel Bologna che, appena due mesi e mezzo prima, con “Fuffo” Bernardini in panchina, aveva battuto nello spareggio di Roma l’Inter e conquistato lo scudetto (il settimo e ultimo sinora. Il Cagliari voleva “assaggiare” la serie A conquistata in quegli stessi giorni (15 giugno, pareggio 1-1 a Udine, gol di Riva) e le due squadre si accordano per incontrarsi in amichevole. È il 23 agosto 1964.

In ritiro

Il Cagliari vive un’estate magica. Nel ritiro di San Marcello Pistoiese, Arturo Silvestri lavora su una squadra che comincia a prendere forma per quello che sarà il progetto finale: Enrico Rocca e Andrea Arrica hanno acquistato Niccolai dalla Torres, Cera dal Verona, Nenè in prestito dalla Juve, tre titolari della squadra che vincerà lo scudetto, che si aggiungono a Martiradonna e, soprattutto a Greatti e Riva, arrivati un anno prima. Dal Milan, il peruviano Gallardo, dalla Lazio l’attaccante Visentin. C’è grande entusiasmo ma anche qualche problema per “Sandokan”: Raffaello Vescovi ha un ginocchio ko, Cera è tra i possibili olimpici di Tokyo a ottobre e anche Riva è seguito da G.B. Fabbri. Come se non bastasse, Rizzo è alle prese col servizio militare.

Verso Bologna

Il 22 agosto la squadra parte per Bologna, senza Vescovi: «Non eravamo ancora al 100 per cento, erano partite che venendo dalla B per noi erano dure. Io mi ruppi il menisco e persi tutta l’andata e fui curato proprio a Bologna, ma quel giorno non giocai perché avevo il ginocchio gonfio», racconta Raffaello Vescovi. La mattina della gara, nell’albergo del Cagliari è tutto un viavai di tifosi e tra loro anche due giovani, che sarebbero diventati inviati al seguito dei rossoblù, poi colleghi alla Rai. «Ma io e Antonio Capitta ci conoscevamo da prima, perché eravamo stati compagni di scuola», racconta Antonello De Candia, che arriva a Bologna in modo rocambolesco: «Con un amico eravamo andati a Parigi e rientrati senza una lira in tasca. Ma avevamo letto che c’era il Cagliari e ci fermammo a Bologna. Ci servivano i soldi per il traghetto che allora costava 3500 lire». Capitta dimostra la propria generosità ma non è l’unico: «Mario Tiddia ci regalò i biglietti per la partita e, non conoscendo la strada, fummo tutti caricati sul pullman della squadra, cosa che oggi sarebbe impossibile, e accompagnati allo Stadio Comunale», come si chiamava allora, perché il grande presidente Renato Dall’Ara era appena morto (quattro giorni prima dello spareggio!) e la città gli intitolerà l’impianto soltanto nel 1983.

La partita

Comunque il Bologna fa pesare il proprio lignaggio: vince 3-1 (chi segna per il Cagliari? Esatto, quel ragazzo di Leggiuno che un anno prima Dall’Ara aveva tentato invano di strappare alle grinfie della “volpe” Andrea Arrica) ma il Cagliari non sfigura. Gunnar Gren (sì, quello del Gre-No-Li) dice che cerano almeno otto squadre peggiori del Cagliari in Serie A e ha ragione. In campionato il Bologna deve spartire i punti a Cagliari (0-0) ed è travolto in casa (1-3) alla penultima giornata, arrivando sesto a pari punti con gli altri rossoblù. “Riccio” Greatti quell’amichevole non la ricorda, ma la vittoria in campionato sì: «Certo, in campo mandai a quel paese Silvestri e, al rientro negli spogliatoi, lui mi piazzò un cazzotto sullo stomaco. Diceva che eravamo “sue creature”, ci voleva davvero bene. Lui, io e Gigi restavamo a provare gli schemi sino a quando faceva buio. Io non parlo mai di queste cose, perché sono geloso dei miei ricordi, ma lui era davvero bravo».

