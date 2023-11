Il primo arbitro cagliaritano in Serie A 

Giuseppe Collu diventerà domenica alle 12.30 il primo arbitro cagliaritano a dirigere una sfida di Serie A: il classe '90 è stato designato per Verona-Monza dell'undicesima giornata. Sarà l'esordio da direttore di gara nella massima categoria, dopo aver già fatto altri ruoli nei turni precedenti (l'ultima sempre col Monza, come quarto ufficiale contro l'Udinese domenica scorsa). Un gran risultato per il movimento arbitrale sardo, che il 22 febbraio 2018 aveva festeggiato il primo arbitro isolano in Serie A col sassarese Antonio Giua in Bologna-Genoa. Collu, promosso a inizio luglio nella Can (l'organico per A e B) dopo cinque anni in Lega Pro e premiato all'ultimo Gran Galà del Calcio Sardo, lo scorso 29 agosto aveva esordito in Serie B in Ascoli-Feralpisalò: in stagione ha diretto cinque partite, Cosenza-Sassuolo in Coppa Italia e le altre nel campionato cadetto, l'ultima Ascoli-Sampdoria il 7 ottobre. Negli anni, la sezione di Cagliari aveva portato in A degli assistenti: fra alcuni nomi si ricordano Gianni Corda e Piergiuseppe Farneti, quest'ultimo fece anche la finale di Champions League del 2000 Real Madrid-Valencia. Collu domenica avrà come assistenti Passeri e Costanzo, Maresca quarto ufficiale e al Var Meraviglia e Irrati.

