Il primo anno del Silì è già un successo 

Con l’Oratorio Terralba promosso in Seconda categoria, nel girone C tiene banco la lotta per il secondo posto. Posizione occupata al momento dalla Narboliese che ha battuto (2-1) il Monterra. Un gradino sotto la Barbagia Sport, corsara (0-2) a Pabillonis. A 3 punti dalla seconda piazza il Siamanna che oggi (mercoledì) contro l’Orotelli punta all'aggancio. Tra le protagoniste del girone il Silì Calcio, società nuova che rappresenta l’omonima frazione di Oristano che conta circa 3mila abitanti. I biancocelesti, in crescita continua, hanno espugnato (1-3) il campo della Strovina con reti di Roberto Cabriolu, Gabriele Favalessa e Niccolò Enna. Ha esordito in panchina il dirigente Diego Carboni dopo le dimissioni dello staff tecnico. Il presidente è Massimiliano Sannia. «Questo è il primo anno di affiliazione alla Figc», dice il segretario Mauro Cadeddu, «la società nasce su iniziativa di un promotore, accolta dagli attuali soci. Si è ripartiti con grande entusiasmo dopo ventun anni senza calcio nella nostra frazione. Unico neo dover disputare le gare casalinghe lontano da casa, a Palmas Arborea. Siamo in attesa del completamento dei lavori del nostro campo. Speriamo di poterlo inaugurare nell’ultima gara casalinga con l’Oniferese». L’obiettivo? «Promuovere l'attività sportiva facilitando l’integrazione. Ultimato il campo, ci piacerebbe creare la scuola calcio e avviare tante iniziative a fondo sociale. Su questo fronte ci stiamo già impegnando».

In occasione del secondo anniversario della tragica scomparsa della concittadina Chiara Carta, uccisa dalla madre appena tredicenne, dirigenti e giocatori del Silì, prima dell’incontro contro con la Virtus Villaurbana, hanno consegnato al padre di Chiara, Piero Carta, un mazzo di fiori e la maglia della squadra con scritto “Chiara vive”. «Un modo», conclude Cadeddu, «per trasmettere ai giovani valori come la solidarietà e la memoria».

Girone A

Costa cara al Villaperuccio l’inaspettata sconfitta (2-3) sul campo della Fluminese. I giallorossi (hanno una gara in meno) sono stati agganciati in vetta dal Carloforte che ha piegato (5-0) l’Uta. Nel girone B, il Mulinu Becciu ha superato (3-0) il Maracalagonis ed è promosso in Seconda categoria con una giornata di anticipo. Nel gruppo E, la capolista Monte Muros riceve oggi la Nulese. Il Turalva, secondo, ha battuto (2-1) la Morese. Nel girone F, sconfitta (1-2) indolore per la capolista Viddalbese (già promossa) contro la Turritana, seconda forza. Nel girone G, il Loiri ha travolto (6-1) l’Aggius e vede la Seconda, complice la sconfitta casalinga (0-2) dell’Atletico Tomi’s (ora a -3) contro l’Atletico Maddalena.

RIPRODUZIONE RISERVATA