Il primo allenamento per Mazzitelli 

Primo allenamento per Luca Mazzitelli da giocatore del Cagliari. Il centrocampista, annunciato ieri pomeriggio dopo le visite mediche svolte martedì (prestito con diritto di riscatto dal Como), ha partecipato alla doppia seduta al Crai Sport Center con un lavoro parzialmente in gruppo. Sedute complete invece per Folorunsho, Mina e Luperto, che fanno così un passo avanti nel loro programma, e individuali per Gaetano e Pavoletti. I rossoblù ieri, dopo la cena, sono rimasti in ritiro ad Assemini e ci resteranno fino a dopo la seduta di stamattina.

Il mercato

Ad Assemini non c’era più Mateusz Wieteska, che in contemporanea con l’ufficialità di Mazzitelli è stato annunciato dai turchi del Kocaelispor: anche qui prestito con diritto di riscatto. La sua uscita porterà un nuovo arrivo in difesa, con Goglichidze dell’Empoli e Piątkowski del Salisburgo come nomi valutati. Per l’attacco oggi alle 20 l’obiettivo Semih Kiliçsoy sarà impegnato col Beşiktaş in casa dello Shakhtar Donetsk nel ritorno del secondo turno di qualificazione di Europa League: i turchi hanno perso 2-4 l’andata e un’eliminazione potrebbe rilanciare la trattativa, interrotta la scorsa settimana e seguita dal ritorno di fiamma per Sebastiano Esposito (Inter).