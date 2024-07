Il primato di Oristano 4 atleti su 57mila persone 

Otto convocati sardi alle Olimpiadi: uno è il tempiese di Brianza, Pippo Tortu, gli altri si dividono tra le province di Cagliari (3) e Oristano (4). Nel numero, mai così alto, di azzurri ai giochi (403 in 34 discipline, con 36 origine straniera pari al 9% del totale), l’Isola fa la propria parte, nonostante una popolazione poco numerosa. E proprio per questo aspetto, Oristano è la provincia con il maggior numero di atleti in relazione alla popolazione sportivamente attiva (cioè tra i 15 e i 50 anni), secondi un indagine della società PTS. Oristano, che non raggiunge i 57mila residenti in quella fascia d’età, è prima anche nella classifica maschile e undicesima in quella femminile. Nella assoluta, Cagliari è invece al 35° posto.

Gli oristanesi sono Lorenzo Patta, oro a Tokyo nell’atletica con la staffetta 4x100, il canottiere Stefano Oppo (bronzo in Giappone nel Doppio pl) e il debuttante Sergio Massidda (da Ghilarza), nel sollevamento pesi; con loro ci sarà anche la pallavolista Alessia Orro. Dietro Oristano, la provincia di Massa-Carrara, con il tennista Lorenzo Musetti, e Verbano-Cusio-Ossola, che dà i natali al ciclista Filippo Ganna, vincitore a Tokyo nell’inseguimento a squadre.

A Parigi sono 82 le province con almeno un rappresentante e, di contro, 25 quelle che (come Sassari e Nuoro) non porteranno atleti a Parigi. In assoluto, la più rappresentata è Roma con 39 azzurri, seguita da Torino (20), Napoli (19), Milano (18), Genova (15), Vicenza e Brescia (12), Firenze (11) e Bologna (10).

RIPRODUZIONE RISERVATA