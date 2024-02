«Il primario va via? Non credo» 

“Gian Pietro uno di noi” sembrerebbe un coro da stadio ma è un messaggio per il primario di chirurgia, che presto lascerà Lanusei per il Brotzu. Messaggio lanciato dal direttore di presidio, Luigi Ferrai che proprio non vuole credere che Gusai abbia valutato l’idea di migrare verso la ben più corposa chirurgia del Brotzu. «Non credo che lui scelga altrove, in Ogliastra ha trovato amici, colleghi e pazienti che lo stimano, ha trovato casa», come se non si fosse accorto che il dottor Gusai in persona ha partecipato al concorso per il primariato al Brotzu.

Il direttore Ferrai sui social rimarca le qualità del primario, umane e professionali, descrivendolo come un professionista sempre alla ricerca della perfezione, un instancabile studioso, un amico e collega da cui ha imparato tanto. Ma non fa mancare una velata stoccata ai piani alti della Asl e da cui sembra discostarsi.

La casa che il dottor Ferrai ha trovato in Ogliastra, infatti: «va messa in condizione di produrre molto di più, di aumentare le dotazioni organiche, di amplificare le specialità e investire in tecnologia avanzata. Solo così si può battere la concorrenza». (p. cam.)

