«Il primario stuprava le colleghe» 

Piacenza. Secondo gli investigatori chiudeva la porta del suo studio nell’ospedale Guglielmo Da Saliceto, bloccava le vittime, infermiere o dottoresse, e abusava di loro. «Il Primario compiva atti sessuali con quasi tutte le donne che varcavano da sole la porta del suo ufficio», scrivono i poliziotti che ieri mattina lo hanno messo ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata e atti persecutori. Le immagini registrate in 45 giorni indicano 32 episodi, con «il compimento pressoché quotidiano di atti sessuali in orario di servizio». Per la polizia il medico agiva come se le dipendenti fossero a sua disposizione anche sessualmente e «non si faceva scrupoli» ad abusare di loro «anche durante le normali attività e conversazioni di lavoro».

Il silenzio

L’indagine è partita quando una dottoressa ha segnalato all’Ausl e alla questura che dopo essere andata dal capo per discutere le ferie si era ritrovata chiusa a chiave e costretta a subire abusi, interrotti solo quando un collega ha bussato. Per due episodi il medico è accusato anche di stalking, per la continuità degli abusi su vittime che temevano ripercussioni. A rendere complesse le indagini, ha sottolineato la questura, è stato il clima di forte omertà nel reparto, che inizialmente ha portato diverse vittime a tacere agli investigatori quel che pativano.

L’inganno

È accusato invece di violenza sessuale di gruppo un radiologo in pensione 71enne che si fingeva ginecologo, finito anche lui ai domiciliari come un 42enne che filmava le vittime. Stando ai carabinieri dal 2016 hanno abusato di ragazze che rispondevano ad annunci, convinte di dover fare le attrici in video promozionali di una clinica, per poi subire violenze durante finte visite filmate di nascosto.

