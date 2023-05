Il primario sfida l’ex sindaco 

Meana Sardo domenica va al voto. Due schieramenti civici si contenderanno il futuro del paese per i prossimi cinque anni.

ViviAmo Meana

La lista vede alla guida Nino Cogoni, 67 anni, ex tecnico di laboratorio all’Agrario di Sorgono, già per due volte sindaco del paese. In squadra giovani motivati e con voglia di fare. «Il da farsi si divide in opere e servizi- spiega Cogoni- il primo servizio è la sanità per la quale ci batteremo e il secondo è legato al riprendere in mano l’appalto dell’ospizio; l'opera più importante è la realizzazione dell'invaso collinare quindi si parla anche di migliorare la viabilità dell'agro e di elettrificazione rurale; l'altro settore che ci sta a cuore è la vitivinicoltura e poi il collegamento della zona Pip con la statale 128, che potrà favorire il lavoro delle imprese artigiane; un altro aspetto è quello di riunificare il compendio di Montelongu e aumentare gli acquisti per ritrarre posti di lavoro da questo ambiente; occhio anche alle alle rti e tradizioni locali «e il completamento del percorso museale. In quest’ottica - aggiunge Cogoni - non possiamo trascurare il rapporto che dobbiamo avere con tutte le associazioni e in particolare con la Chiesa, perché le istituzioni più importanti debbano essere il punto di riferimento di tutti i cittadini».

Uniti per Meana

Lo schieramento è guidato da Salvatore Marras, 65 anni, primario del Pronto soccorso a Sorgono, e nasce dalla volontà di persone che mettono a disposizione le loro competenze e professionalità, si propongono alla popolazione animati dal desiderio di migliorare il paese. «Noi abbiamo focalizzato il nostro impegno su alcune cose importanti- dice Marras-. La nostra è una politica tesa a combattere lo spopolamento, non da soli ma in collaborazione con altri comuni. Faccio l’esempio della viabilità: vorremmo arrivare a Ortuabis e trovare una direttrice veloce per Cagliari, oppure rendere più appetibile il viaggio delle persone che vogliono venire A Meana e ammirare i nostri paesaggi. Nei programmi di Marras « la difesa del patrimonio storico culturale, l'aiuto alle attività agropastorali, vitinicole e alle produzioni tipiche; altri argomenti importanti per noi sono la scuola e la sanità che stanno perdendo pezzi un giorno dopo l'altro. Insomma, quello che vogliamo è rendere più appetibile vivere nella nostra zona che offre tanto ma si sta impoverendo dal punto di vista dei servizi e delle attività».