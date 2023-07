Il primario c’è, ma aspetta rinforzi 

Il primario in teoria c’è, ma prende tempo, perché teme di fare il dirigente di se stessa. È il paradosso di un ospedale senza medici. Concluso in primavera il concorso per la direzione del reparto, la dirigente vincitrice ancora non ha sciolto le riserve. Spiegano dalla Asl. «La direzione aziendale ha preso contatti con la vincitrice del concorso ed è in attesa di un riscontro per l'affidamento dell'incarico».

Incertezze

Probabilmente, alla base delle incertezze della dottoressa i problemi sulle carenze di personale in corsia. Molto dipenderà dal concorso in svolgimento, dalla distribuzione delle sedi e da quanti professionisti sceglieranno l’Ogliastra. Se l’organico di Cardiologia riuscisse ad essere rimpolpato (a pianta organica completa dovrebbe avere 9 medici più il direttore, oggi sono 3), potrebbe avere un primario dinamico, con lo sguardo proiettato al mondo esterno e aperto al confronto, anche fuori dall’Isola. Basta leggere il suo curriculum.

Tempi lunghi

E proprio sulle tempistiche dei concorsi interviene Davide Burchi, sindaco di Lanusei e presidente della Conferenza dei sindaci che chiede più celerità. «Riscontriamo una certa lentezza, anche in quello sulla ginecologia, interno alla nostra Asl. C’è la necessità non solo che i concorsi vengano banditi ma anche che vengano espletati in tempi ragionevoli così da rinforzare i ranghi dei reparti in difficoltà». La segreteria territoriale della Uil Fpl, Aurelia Orecchioni, rimarca i disagi che in questo periodo stanno vivendo i pazienti: «Speriamo che la situazione si sblocchi, considerando che in questo momento Cardiologia sta funzionando a singhiozzo e non sempre viene assicurato il turno con il consulente, creando disagi per le persone che attendono la visita e per i turisti che arrivano al Pronto soccorso».

