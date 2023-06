Il pride delle polemiche sfila a Roma: «Siamo un milione» 

Arcobaleni e diritti dopo le polemiche. A Roma in migliaia sfilano per il Pride 2023, quest'anno in versione resistente anzi “ Queerresistenza ”, festa colorata ma militante che nell'azzardo entusiasta degli organizzatori ha portato in strada “un milione di persone”. Trentacinque carri da piazza della Repubblica hanno raggiunto i Fori Imperiali, intorno il popolo dell'Arcobaleno che da tutta Italia ha raggiunto la Capitale per un appuntamento preceduto da violente polemiche per il sostegno all'iniziativa prima concesso poi ritirato da parte della Regione Lazio e anche per le trascrizioni di bimbi nati all'estero da due coppie di mamme da parte del sindaco Roberto Gualtieri. «Siamo un milione, mai vista tanta gente», hanno scandito gli organizzatori dal carro che ha aperto il corteo sulle note di Festival e Viva l'amor con le madrine di questa edizione, le icone arcobaleno Paola e Chiara. «Da oggi parte la resistenza della nostra comunità a questa destra, a questo governo e a Meloni - afferma Mario Colamarino, portavoce della manifestazione e presidente del circolo Mario Mieli - Quello che è successo con il patrocinio della regione Lazio è l'ennesima prova di quanto questa destra sia omofoba e cialtrona. È una vergogna». Al fianco del Mario Mieli, in prima fila, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che proprio ieri ha trascritto gli atti di nascita dei figli di due mamme, scelta contestata da Fdi che la giudica “illegale”. Gualtieri è salito sul carro degli organizzatori da dove ha intonato anche “Bella Ciao”. «Roma è in prima fila nelle battaglie per riconoscere i diritti a tutti - ha detto oggi il primo cittadino della Capitale - Ieri sono arrivate le domande di trascrizione degli atti. Ci sono sentenze chiarissime e univoche della Cassazione e dicono che la trascrizione di casi questi, che poi stiamo parlando di una fecondazione eterologa, sono legittime e doverose altrimenti sarebbe una discriminazione. Non si capisce perché non si potrebbe fare».

RIPRODUZIONE RISERVATA