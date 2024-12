Il prezzo per far evadere il boss 

Cinquemila euro per volta. Sarebbero i soldi che, per l’accusa, Salvatore Deledda, l’ex agente di polizia penitenziaria di Siniscola in servizio nel 2023 nel carcere nuorese di Badu ’e Corros, avrebbe ricevuto per aiutare il boss Marco Raduano ad evadere. La cifra totale che avrebbe messo in tasca l’ex agente però rimane incerta, anche se, dalle indagini condotte dagli agenti della Squadra mobile di Nuoro guidati da Fabio Di Lella, emergerebbe che uno degli arrestati avrebbe parlato di un compenso complessivo di 50 mila euro. Accuse mosse ad uno dei principali indagati nell’inchiesta del pm Danilo Tronci della Dda di Cagliari, sulla rete di complicità che hanno aiutato Raduano, oggi pentito, a scappare dal carcere di massima sicurezza e poi a rimanere latitante per quasi un anno tra Sardegna, Spagna, Corsica e Puglia, prima della sua cattura a febbraio in Corsica. Mercoledì in 14 sono finiti in carcere con accuse a vario titolo di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, aggravati dall’agevolazione mafiosa e dalla detenzione di armi.

Misure confermate

Le accuse mosse a Deledda hanno portato dopo gli interrogatori di garanzia dei giorni scorsi il gip del Tribunale di Cagliari Luca Melis a confermare gli arresti in carcere per l’ex assistente capo della polizia penitenziaria (difeso dagli avvocati Roberto Corrias e Stefano Stochino), già condannato un anno fa dal Tribunale di Nuoro per corruzione e introduzione di 21 telefonini nel carcere. Deledda allora aveva confessato, mentre nei giorni scorsi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Misura cautelare in carcere confermata anche per i sardi che aiutarono nella latitanza Raduano, tra cui Massimiliano Demontis, 47 anni, imprenditore di Sant’Antonio di Gallura che avrebbe ospitato Raduano prima del trasferimento in Corsica, e l’allevatore di Padru Mauro Gusino (difesi da Giuseppe Luigi Cucca) che lo avrebbe tenuto in una tenda a Padru, dove Raduano poteva utilizzare un computer criptato per navigare su internet utilizzato con una power bank che veniva ricaricata. In carcere rimangono anche l’orunese Pietro Antonio Tolu, 51, e il bittese Martino Contu, 54 (difesi da Giuseppe Talanas), che aveva fornito riparo a Raduano nelle campagne di Bitti.

La chiave

Tra le accuse a Deledda anche quella di aver favorito Raduano nel reperire le chiavi dentro il carcere dove rimasero incustodite. Una, addirittura, utilizzata per aprire un cancello chiuso, è stata ritrovata segnata per renderla facilmente individuabile tra le tante.

