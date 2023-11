“Il prezzo del riscatto”: Lucio Vinci racconta il sequestro del figlio Giuseppe 

Trecentodieci giorni in mano ai banditi tra il 1994 e il 1995. Un tempo lunghissimo in un abisso di libertà negata, dolore e privazioni. Giuseppe Vinci non può dimenticare quella parentesi tragica della sua vita nel buio del covo dell’Anonima sequestri. È un testimone che continua a trasmettere il ricordo di un atto disumano a chi ha voglia di ascoltarlo, nella consapevolezza che la vicenda dei rapimenti e la malvagità dei ladri di uomini non possano essere rimosse dalla memoria collettiva. Anche il cinema può essere un utile strumento per scongiurare l’oblio. In questi giorni gli ultimi casting di “Storia di un riscatto”, il film diretto da Stefano Odoardi, che riporta all’attenzione generale gli snodi di una detenzione durata dieci mesi, la più lunga in Sardegna. Le riprese avranno inizio nelle prime settimane del 2024. «Il film racconta le diverse fasi del rapimento - spiega il regista- senza trascurare l’ambiguità del governo italiano in un sequestro che ha creato tanta sofferenza alla vittima e alla sua famiglia costretta a pagare le tasse sul riscatto di oltre quattro miliardi di vecchie lire con conseguenze devastanti per l’attività imprenditoriale da tempo avviata». Nel cast lo stesso Giuseppe Vinci nei panni del padre Lucio che è l’autore, in una trama di memorie che non possono essere cancellate, del libro “Il prezzo del riscatto. Storia di una famiglia dal purgatorio all’inferno”, appena giunto alla terza edizione.

Il dramma

“Riportare a casa il mio Giuseppe – scrive Lucio Vinci – non è stato facile, anzi, tutto il contrario. Ci sono attimi in cui cedi alle illusioni. Ci sono momenti che ti offrono la lucidità necessaria per fare il meglio e sono momenti che devi cogliere al volo perché potrebbero essere quelli determinanti. Il sequestro di Giuseppe ha distrutto il nostro lavoro. Ha consumato le nostre famiglie. Ha piegato le nostre schiene. Ci ha costretti a ricominciare tutto da capo”. L’avvocato Guido Manca Bitti, al fianco di Lucio, in mesi tumultuosi: “Sono esperienze che non si possono scordare, lasciano un solco profondo in chiunque abbia vissuto, anche ai margini, quei momenti. Coinvolgente nel libro il racconto di Giuseppe. È una cronaca soltanto apparentemente fredda di quei giorni, ma appassionata ed emozionante, soprattutto quando ricorda i momenti precedenti la liberazione. I segnali, le sensazioni, le rassicurazioni, le delusioni e poi ancora una nuova speranza in una corsa angosciante sino alla certezza della liberazione”. Ecco il racconto: “Mi hanno costruito una cella di compensato dentro un rustico di campagna. L’odore del legno che sento è quello che hanno appena comprato per me. Scopro che finalmente posso star in piedi e fare tre passi. Anche questa è libertà. E non sarò legato. Dovrò indossare il cappuccio solo quando loro mi faranno un segnale prima di entrare con la luce di una pila”.

Il racconto

Su L’Unione Sarda del 14 febbraio, nell’articolo dell’inviato Giorgio Pisano richiamato nell’opera, le parole dell’ex ostaggio nel corso di una drammatica testimonianza al processo che si svolge al tribunale di Oristano: “A uno dei miei carcerieri, a un certo punto, ho detto: Ammazzami, sparami un colpo, facciamola finita”. A tutti i rapitori ha dato un nomignolo. Zio Tobia, il più umano, Prudenza, professor Fesserie, Nocciolina. Una parvenza di normalità per non sprofondare definitivamente nel vortice del nulla. Il contesto è drammaticamente lontano dalla vita che ha vissuto prima del 9 dicembre del 1994, il giorno in cui i banditi lo portano via: dalla musica, a volume molto alto, che deve ascoltare notte e giorno attraverso le cuffie collegate a un lettore di musicassette, al caldo insopportabile alla scarsa pulizia degli ambienti alle violenze psicologiche.

Nel libro, ristampato da Edizioni Solinas dopo una prima pubblicazione di Domus de Janas nel 2010, c’è anche la triste contabilità del sequestro. Oltre al riscatto, ci sono le spese per l'emissario (40 milioni di lire), la parcella del difensore dell'emissario (6 milioni 120 mila), le spese legali (40 milioni). E l’ulteriore beffa atroce di oltre tre miliardi di interessi passivi destinati alle banche e di un mutuo che sembra non finire mai. Nuovo dolore e amarezza.

Lucio Vinci: “Oggi non mi resta altro che il senso di dignità nel vedere quello che la mia famiglia è, con il rimpianto di non poter vedere quella che sarebbe potuta essere”. Giuseppe, che pure non si è arreso e ha ricominciato da capo con il suo ristorante “Sa Piola” a Cagliari, ammette: “Sono un ex sequestrato e lo sarò per sempre”.

