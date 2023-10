Il prete-ragazzino lascia l’oratorio 

«La cosa più bella che mi porterò dentro è la certezza di avere lasciato un segno nel cuore delle persone». Nel cortile della casa parrocchiale, don Gianmarco Lorrai 31 anni, vice parroco di Sant’Elena e responsabile dell’oratorio, parla commosso. Dopo cinque anni la sua avventura a Quartu finisce. Il futuro, vicinissimo, è da parroco nella chiesa della Beata Vergine Assunta di Guasila.

L’addio

L’annuncio, un po’ a sorpresa, è arrivato sabato scorso durante la messa, ed è stato accolto con disappunto dai fedeli che hanno risposto con un coro di no. Perché in questi anni, don Gianmarco ha saputo farsi amare un po’ da tutti, prendendo in mano l’oratorio e tante altre attività, capace di stare accanto ai giovani anche nel difficilissimo periodo del Covid, per non farli perdere come è successo a molti. A lui, con la guida costante del parroco, don Alfredo Fadda, va il merito di avere portato avanti tantissime iniziative: non solo le attività dell’oratorio, ma il presepe vivente nel periodo di Natale, le gite fuori porta, le serate di discoteca e tanto altro.

«Il giorno che sono arrivato me lo ricordo bene» racconta, «ero diacono ed ero spaventatissimo. Credevo quasi di non essere all’altezza di arrivare così giovane in una basilica così importante, invece poi mi sono abituato e abbiamo fatto tante cose».

L’oratorio

Di lì a poco il primo settembre del 2019 arriva l’ordinazione sacerdotale: «Ed è iniziato da subito anche il cammino con l’oratorio. All’inizio non è stato facile, perché conquistare la fiducia dei ragazzi non è semplice. Sono entrato in punta di piedi e piano piano ci siamo capiti». Tra tutte, «la cosa più importante è stata rendere i giovani partecipi di tutto quello che abbiamo fatto. È stata una bella collaborazione che ci ha portato a crescere di numero. Alla festa conclusiva di quest’anno eravamo in ottocento». Un oratorio che è rimasto un punto di riferimento anche nel periodo del Covid, «abbiamo cercato di andare avanti e ci siamo riusciti. Con i collegamenti online, con la radio parrocchiale, con la via crucis in streaming». Pezzi di vita che lascia dietro di sé. «Posso dire di avere fatto tutto quello che potevo in una parrocchia così grande, piena di attività».

L’emozione

A mancargli di più «saranno i bambini, i ragazzi, le famiglie, le tante iniziative. La vivacità della parrocchia e le cose che dovevo ancora portare avanti. Non smetterò mai di ringraziare don Alfredo che ha dovuto tenere a bada una persona come me con il cervello che frulla continuamente in cerca di nuove idee».

Nel frattempo sembra aver accantonato il sogno di diventare Papa: «Quello lo avevo scritto in un tema delle elementari» sorride, «adesso voglio essere solo un buon sacerdote». Lascia la basilica anche don Antonio Miccichè per approdare a Donori. E a Sant’Elena tutti si sentiranno un po’ più soli.

