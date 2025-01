Il prete-poeta di frontiera che trasforma l’oratorio in un palcoscenico 

Le poesie per salvare il mondo ma soprattutto l’oratorio. Don Antonio Ibba, 83 anni, decano dei salesiani in Sardegna, non è nuovo a certe scommesse. Dio c’è, ma ci si deve anche arrangiare, soprattutto quando si devono salvare ragazzi, dare loro delle opportunità. Originario di Neoneli, don Antonio ha fatto rientro a Sassari da poco più di un anno. I salesiani sono così: vai, pianti i semi, raccogli e resti giusto il tempo di vedere i frutti. Poi vai a seminare da qualche altra parte. A Sassari, vent’anni fa, era stato lui ad inventare le Olimpiadi di Quartiere, evento poi esportato in tutto il mondo. Erano i tempi in cui all’oratorio del Latte Dolce, il quartiere dimenticato , arrivavano atleti professionisti da ogni dove, solo per il gusto di divertirsi, cimentandosi in tutte le discipline sportive. Vedevi i baskettari della Dinamo giocare a pallamano, i calciatori della Torres divertirsi col volley e col tennis tavolo. I pallavolisti della Pellico calciare in porta. E tutti dovevano “comportarsi bene”: il fair play in campo regalava punti per la classifica finale, quanto un gol o una schiacciata. Il quartiere degli ultimi si trasformava in esempio da seguire, una cittadella sportiva che dava lustro all’intera città. Era persino arrivato un riconoscimento internazionale dal Fair Play Bureau. Una semina durata vent’anni. Poi, don Antonio è andato a piantare altrove, a Lanusei, Selargius, e anni dopo ancora, a Nuoro.

Dallo sport alla poesia

Qui si è ricordato del suo nonno materno, medico condotto a Dorgali e scrittore di poesie per diletto. Dallo sport alla cultura, mondi caldi di emozioni. «Ho scritto cinque libri, l’ultimo si intitola Ultimo volo – dice don Antonio – Parlano di nascita, di gioia e anche di commiato, perché questa è la nostra fantastica vita. Stiamo cercando di organizzare un evento per presentare i libri, avvicinare quanti più ragazzi possibile alla bellezza della parola, farli staccare dai cellulari, reclamare la loro attenzione senza pretenderla. E se poi qualcuno di buon cuore vuole i libri in cambio di una donazione, sappia che sta facendo una buona cosa. Gli oratori si stanno svuotando, abbiamo bisogno di attenzione, in un universo che ne ha sempre meno. Tutto troppo veloce, esigente, competitivo: noi abbiamo sempre svolto una funzione sociale e socializzante, che andava a incunearsi in tutta una serie di assenze. Ma allora ci aiutavano di più, i genitori partecipavano, non lavoravano dieci ore al giorno per tirare la carretta». Don Antonio racconta di suo nonno: «Traduceva il latino e il greco in sardo. Ho manoscritti con prefazione di Danilo Murgia, opere preziose, con cui ho già racimolato dei soldini per l’oratorio di Cagliari. Non so se riuscirò a finire il mio ultimo libro, il sesto, “L’ultimo volo”. Voglio presentarli tutti qua, a Sassari. Ogni poesia ha un suo cappello, voglio che sia una bella cosa, un po’ di musica, lette da un declamatore di poesie. L’ultima volta che ho presentato uno dei libri, col ricavato abbiamo sistemato il campo in erbetta sintetica, fatto i lavori in parrocchia, organizzato un campo vacanze per i ragazzi. Con le Olimpiadi avevamo scelto il tasto dello sport e aveva funzionato: tanti di quei ragazzi oggi hanno una vita serena e ci aiutano qui nell’oratorio, come se dovessero restituire un po’ di quei doni. Ora puntiamo sulla cultura, vogliamo dare loro nuovi palcoscenici, con l’arte si entra nei cuori dei ragazzi più di quanto si creda, quando scrivi salta fuori tutto. Lo sa bene quella maestra di 99 anni, che ha curato l’introduzione dei miei libri».

Una vita intera nei titoli

Don Ibba sa bene fin dove si può spingere la potenza della parola. Ancora si ricorda del suo naso spaccato, all’inizio del suo percorso di parroco di frontiera. Non ricorda di avere porto l’altra guancia, ma ricorda, quello sì, del rapporto nato da quella scazzottata. Un salesiano non si fa mai sorprendere dagli eventi. Il primo evento e ora l’ultimo. Primo titolo: Foglie al vento; secondo titolo, Sogno. E poi arriva Conchiglie sulla sabbia, Voli d’autunno, Tramonto, e Ultimo volo. Una parabola felice, con cui procurare altra felicità, fatta di campetti, di biliardini, di tavoli da ping pong, di qualche preghiera, ogni tanto. E manco obbligatoria. Parigi val bene una messa.

