Il prete influencer tra social e selfie 

Il suo video della domenica mattina è diventato ormai un rituale per il popolo di Facebook: una manciata di minuti che riassumono l’omelia fatta poco prima durante la messa in chiesa, divulgata tramite i social per arrivare ai più giovani. Ma ci sono anche i selfie che immortalano battesimi, cresime e anniversari di matrimonio.

«Credo nella forza della preghiera, la parola di Dio deve circolare e arrivare a tutti», dice don Vittorio Quaranta, nuovo parroco della chiesa del Santissimo Salvatore, che in poco tempo ha già portato una ventata di novità nella comunità religiosa incastonata fra piazza don Orione e via Custoza.

Il prete social

Origini siciliane, di Messina per la precisione, e 50 anni compiuti di cui 12 trascorsi da vice parroco fra Reggio Calabria e Palermo. Sino alla promozione come parroco con il trasferimento da un’isola all’altra: da settembre don Quaranta è alla sua prima esperienza da sacerdote in terra sarda, nella chiesa di Selargius che fa capo alla comunità di don Orione. «Ho ricevuto una bella accoglienza», racconta, «ci sono tutti i presupposti per lavorare bene e creare una rete anche con le altre parrocchie della città».

Un prete “influencer”, che - sempre con il sorriso stampato nel viso - divulga messaggi di fede anche sui social, nel suo profilo Facebook e attraverso il canale della parrocchia, con un mini video che registra nel sagrato, dentro la chiesa o nel suo ufficio. «Lo preparo in anticipo, poi lo pubblico appena termina la messa delle 10, in modo da non spoilerare la predica ai ragazzi», ironizza. «In questo modo la parola di Dio può arrivare a tutto il popolo, non solo a chi viene in chiesa». Un momento di preghiera, ma anche di riflessione, davanti alla telecamera dello smartphone, con centinaia di visualizzazioni e like. «Anche i social sono mezzi utili per vivere il senso di famiglia come comunità: il battesimo di un bambino, la cresima, l’anniversario di matrimonio sono esperienze di tutti. È bello condividere questi momenti», sottolinea don Vittorio, «a maggior ragione in un periodo come questo dove si fatica a credere all’amore che dura nel tempo».

I progetti

Al centro della sua missione di parroco ci sono i giovani. «Cercherò di coinvolgere i bambini del catechismo anche con iniziative insieme ai nonni della comunità alloggio e del centro diurno. Così come è mia intenzione recuperare i ragazzi dopo la cresima con incontri dedicati». Novità anche per l’oratorio, che riaprirà con una nuova veste: «Sarà la casa delle famiglie, non solo dei bambini, dove verranno garantiti servizi anche per i genitori», spiega il neo sacerdote, «penso per esempio all’affiancamento scolastico, e al supporto di baby sitter, sino alle attività per gli anziani».

