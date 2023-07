Il prete detective che ci fa scoprire il sapore dell’estate 

Abbiamo appena finito di cenare, il caldo si sta pian piano affievolendo, apriamo tutte le finestre, le porte, le verande, facciamo scendere le zanzariere e lasciamo un solo spiraglio per uscire fuori. Le luci, in casa, sono tutte spente. Tutte meno una, quella della televisione Grundig a tubo catodico, piccola e incastonata nella credenza. Dentro lo schermo pixelato, Rete 4 ci propone Don Camillo e l’Onorevole Peppone. In bianco e nero per non contrastare il buio che pian piano si prende tutte le stanze.

Ci sono io bambina che guardo da vicinissimo lo schermo, quasi ci voglio entrare dentro, mentre tutti gli altri stanno sui gradini di casa a godersi il fresco.

Porta d’ingresso

Cos’è questa attrazione verso il primo racconto con un sacerdote come protagonista? Ora posso dire con certezza che è stato l’ingresso verso la letteratura più completa e consapevole.

Incantata dalla narrazione, dalla struttura in tre atti che fa di quella televisione il teatro vero, stavo serate intere a seguire le battute di Fernandel e Gino Cervi senza fondamentalmente sapere che, quel contraddittorio, non mi avrebbe abbandonato mai. L’estate ha ancora e sempre il sapore di quei racconti.

Per questo, è per me un onore presentare La saggezza di Padre Brown , una delle raccolte di racconti gialli più importanti della Letteratura del Novecento, in edicola domani con l’Unione Sarda.

Sete di verità

Scritta tra il 1913 e il 1914 dall’inglese Gilbert Keith Chesterton, narra le vicende e le investigazioni di Padre Brown, un prete cattolico proveniente dall’Essex che, in ogni racconto, appare sempre un po’ distante dai personaggi cui ci imbattiamo nel genere giallo. Ed è qui che sta la sua forza. Non ha delle vere e proprie caratteristiche peculiari e pare sempre avulso dalla realtà, specie quando con la sua perspicacia ha già risolto qualsivoglia caso senza destare alcun sospetto nell’anche più vicino colpevole. Con lui il suo fedele Flambeau, ex ladro gentiluomo e ora protetto dall’ala del sacerdote. I due ne combinano di ogni sorta, ma niente potrà fermare la loro sete di verità. Per questo è sorprendente immergersi nel racconto di ciò che ci pare poco complesso e che quindi siamo più disposti ad accogliere. Padre Brown è uno di noi, rappresenta poco più che la realtà e la incarna con il suo essere un uomo normale. Pochissimi personaggi della Letteratura sono riusciti in questo parallelismo.

Classico e consueto

Usciti per la prima volta in modo discontinuo nella rivista letteraria Pall Mall Gazzette e pubblicati nel 1914 da Casella and Co, i racconti di Padre Brown trattano degli omicidi, sparizioni, ambienti e tempi storici più disparati. Una letteratura che inizialmente può sembrare così distante da noi, ma che ci riporta a ciò che di più classico e familiare abbiamo sempre avuto, da leggere, sul comodino.

Potrete gustarveli comodamente sotto il sole, per poi tornare a casa e guardare (o riguardare) lo sceneggiato Rai I Racconti di Padre Brown - disponibile su Rai Play – con protagonisti Renato Rascel e Arnoldo Foà, rispettivamente Padre Brown e ispettore Flambeau. Una serie in sei episodi particolarmente aderenti al testo di Chesterton e che, ormai, fa parte del patrimonio culturale della televisione italiana. Come nella cara e vecchia tradizione della Rai, il linguaggio dello sceneggiato è particolarmente forbito e ricco in termini ormai desueti, che ci offrono clamorosamente lo specchio del tempo, ci restituiscono l’opera novecentesca nel suo splendore letterario e ci accompagnano nella lettura di ogni racconto. La saggezza di Padre Brown , infatti, ci fa cogliere al meglio gli aspetti e i particolari della nostra lingua - pur essendo questa una traduzione dall’inglese - che spesso dimentichiamo o riconduciamo alla scolasticità da manuale.

La luce

Ma allora, chi si salva nel racconto giallo? Nel racconto che scivola via e il lettore capisce chi è il colpevole solo poco prima che il narratore lo riveli? Ci salviamo noi guidati dai protagonisti o è quasi sempre il contrario?

A questi quesiti possiamo trovare risposta anche guardando gli episodi del più moderno Padre Brown (in streaming o in diretta su La7), dieci stagioni e una ancora in produzione, centodieci episodi in cui Padre Brown ci sorprende con la sua saggezza e callidità, riportandoci sempre ai nostri racconti, alla letteratura più emblematica. Perché è nella pagina scritta che Joseph Brown è ironico, scanzonato, sempre pronto a confutare e indagare all’interno delle azioni più assurde che commettono gli uomini.

La chiave

Tutto con un approccio socratico verso il crimine e la morte, e rivolto all’apertura sul cammino verso la salvezza: “Per me il primo e fondamentale principio è che il fine di una storia di mistero, così come ogni altra storia e di ogni altro mistero, non sono le tenebre ma la luce”, così scriveva Chesterton su La saggezza di Padre Brown , per donarci la sua più profonda chiave di lettura. Luce e tenebre, bene e male, lotte e giustizie, il fine per arrivare alla verità. Ci sarà mai il duello del Dottor Hirsch? E quale altra diavoleria da manuale dei ladruncoli metterà in atto Flambeau? Qual è la vera favola di padre Brown?

I protagonisti sono sempre ciò che sembrano?

Questa raccolta di racconti è come l’estate che ci attraversa, l’ombrellone che ci salva dalla canicola: un racconto e via e - per noi che stiamo a Cagliari e dintorni - ci si tuffa tutti in acqua alla prima fermata, alla sesta, all’Ottagono, al Lido, per poi riprendere da dove ci si era lasciati per godere del piacere della lettura.

