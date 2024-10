Il prete anti malamovida: «Ascoltiamo i giovani» 

Dice che in chiesa ancora non è riuscito a portarli («Per ora neanche se li trascino con il carrello»), ma essendo un uomo del Signore ovviamente fede e speranza non sono venute meno. In compenso qualche confessione - su richiesta - è già riuscito a ottenerla, dopo aver gentilmente rifiutato l'offerta di una canna arrivata nonostante l'abito talare. «Lasciamolo decidere a Dio chi è perso e chi no. Noi potremmo iniziare ad ascoltarli». È ciò che si è preso la briga di fare lui, don Fabrizio Porcella, rettore della chiesa di Sant'Antonio Abate, che da mesi trascorre parte delle sue giornate tra quei giovani protagonisti della malamovida del centro storico e soprattutto della Marina. Lì dove alcol, marijuana e risse sono diventate quasi una costante dei fine settimana fatti di eccessi, lui, in pratica, cerca di portare la redenzione.

Fede e regole

«Non giudico loro ma ciò che fanno sì, e se sbagliano glielo dico. Perché va bene un drink ma l'ubriachezza no, e ovviamente nemmeno le canne», premette il religioso dal tono serafico e l'ufficio con vista diretta sulle scalette di Santo Sepolcro e su un pezzo di piazza. Una visuale privilegiata sul rione spesso al centro della cronache, coi residenti esasperati che invocano controlli e le cricche di giovanissimi che iniziano la serata con le bottiglie di superalcolici e spesso la finiscono in ambulanza, in come etilico o giù di lì. E su questo il sacerdote che si divide tra chiesa e scuola non transige: «Hanno bisogno di amore e di essere ascoltati ma certamente anche di regole. Ma penso ci siano anche tanti, troppi, luoghi comuni. Non sono cattivi ragazzi, anzi, sono davvero buoni e me lo dimostrano. Il problema di fondo è che manca loro una ragione di vivere, e in questo noi adulti abbiamo qualche responsabilità», osserva, «Per capirci meglio: per un adolescente che ha sete di totalità è troppo poco sentirsi dire studia perché poi lavorerai e dopo ancora andrai in pensione. Hanno bisogno di tanto altro, perché altrimenti sentiranno solo un peso dell'esistenza».

L’identikit

Lo ripete più volte, don Fabrizio, che non è una generazione persa ma forse soltanto smarrita. «Tanti di loro mi dicono, parlando dell'abuso di alcol e della marijuana, che questa società non offre altro e che la vita fa schifo. Può diventare un facile alibi, però come adulto e sacerdote mi devo interrogare su questo», riflette. «Perché evidentemente il mondo degli adulti non riesce a dare a chi arriva su questo pianeta oggi una ragione per cui vivere. E non la si può trovare da soli». Mostra con orgoglio il cellulare, dove qualcuno di quei poco più che adolescenti gli ha persino dedicato una canzone rap, scritta da lui. Testo bello potente che racconta il tentativo disperato di farsi ascoltare, capire e amare. Un richiamo alla mamma, alla chiesa e al sacerdote che invitano anche alle partite di calcio.

Le storie

«Giovani che arrivano prevalentemente dell'hinterland, qualcuno con una famiglia disastrata alle spalle, ma in prevalenza appartengono a contesti insospettabili, in cui hanno ricevuto vitamine, proteine, la possibilità di scegliere il corso di studi e spesso anche di fare la settimana bianca, ma non quella famosa ragione per vivere di cui parlavo prima». Sta cercando di dargliela lui, prestando orecchio e cuore a chi forse nella ricerca dello sballo a tutti i costi finisce quasi per gridarlo al mondo intero che ha bisogno di altro. E in quell'altro che manca c'è forse la responsabilità di molti.

