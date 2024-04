Il presunto stalker dovrà stare lontano dall’ex fidanzata 

Dovrà restare sempre ad almeno 300 metri di distanza dall’ex fidanzata e dalla sua abitazione, inoltre non potrà provare a contattarla in alcun modo, né di persona, né telefonicamente né sui social.

Questa la misura cautelare applicata dal Gip Luca Melis nei confronti del 31enne residente a La Vega (di cui non pubblichiamo le generalità per tutelare la vittima) arrestato giovedì per stalking. Una decisione arrivata al termine dell’udienza di convalida che si è svolta ieri mattina in Tribunale, alla presenza del legale del giovane, l’avvocata Rossana Palmas.

Il 31enne, che è tornato libero, è accusato di aver perseguitato l’ex fidanzata con messaggi e appostamenti, tanto da averla aspettata sotto casa armato di coltello. Una versione che lui ieri ha smentito, raccontando di essere stato invece disturbato a casa sua (i due abitano vicini) dalla presunta vittima e da un suo amico che avrebbero anche danneggiato il portoncino dell’abitazione. E aggiungendo che al momento dell’arrivo degli agenti, chiamati dalla ragazza, lui era ancora in pigiama.

Il giudice ha comunque ritenuto di dovergli applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento in attesa che il processo chiarisca i contorni della vicenda.

