«Il presunto stalker? Capace di intendere» 

È capace di intendere e di volere Alessio Zonza, 53 anni, l’ex guardia giurata accusata di stalking e del tentato omicidio di Amanda Gallus, la donna che perseguitava. Lo psichiatra Diego Primavera ha consegnato la perizia alla giudice Elisabetta Patrito che lo sta giudicando in abbreviato per atti persecutori, stabilendo che l’imputato non ha alcun vizio di mente. Il processo, dunque, proseguirà a metà novembre, mentre a fine mese dovrà comparire davanti alla giudice Giulia Tronci dopo la richiesta di rinvio a giudizio per l’ipotesi di tentato omicidio.

Atti persecutori

Lo scorso giugno i difensori del 53enne, gli avvocati Roberto Zanda e Emilio Mameli, avevano già ottenuto il via libera per poter patteggiare un anno di reclusione con pena sospesa per lo stalking. Ma prima di comparire davanti alla giudice Patrito il pm Daniele Caria aveva revocato l’accordo. A fargli cambiare idea quanto accaduto il 18 aprile scorso a Carbonia. Amanda Gallus, in una drammatica telefonata con la polizia, aveva denunciato di essere inseguita dall’uomo che l’avrebbe a lungo perseguitata e che lei aveva denunciato. Poi, con una manovra improvvisa, l’imputato si sarebbe lanciato contro l’auto della donna, centrandola in un drammatico scontro frontale. Entrambi erano finiti in ospedale e Zonza era stato arrestato.

La perizia

Revocato il patteggiamento, i difensori hanno chiesto l’abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica. Lo specialista Diego Primavera ha esaminato l’imputato – che per la procura avrebbe provocato l’incidente volontariamente – e ha accertato che non ha alcun problema psichiatrico. Per questa ragione la giudice Patrito ha rinviato al 15 novembre per la discussione del pubblico ministero Caria. Il 26 novembre, invece, inizierà davanti alla giudice Giulia Tronci l’udienza preliminare per l’imputazione di tentato omicidio: il pm Gaetano Porcu, titolare dell’inchiesta sull’incidente, ha chiesto il rinvio a giudizio. Amanda Gallus è difesa dai legali Marco Aste e Maria Cristina Lindiri.

La dinamica

La vicenda aveva creato grande scalpore, perché la donna aveva chiamato la polizia restando al telefono mentre veniva centrata da un ‘auto. A bordo c’era l’uomo che aveva denunciato per stalking.

