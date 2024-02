Il pressing dei sindaci: «Vogliamo i dossier sulla gestione» 

Più trasparenza. I sindaci chiedono ad Abbanoa la convocazione di un’assemblea dei soci per discutere tre dossier fondamentali: «I documenti esplicativi del Cda sulla concessione di servizio da Egas», quelli «sull’andamento di gestione dell’esercizio 2023 e sui piani di azione 2024 con particolare ed esplicito riferimento a bilancio idrico, stato attuale e recupero delle perdite, bilancio energetico» e diversi altri punti, oltre a un ««approfondimento sullo stato degli investimenti, con aggiornamento sullo stato del programmato». A fare ufficialmente la richiesta è stata l’Anci, l’associazione dei Comuni, sostenuta dalle firme di ben 143 sindaci dell’Isola. I documenti sollecitati «dovranno essere messi a disposizione degli azionisti nel termine di 5 giorni prima della data fissata di convocazione dell’assemblea; si chiede altresì che i documenti siano illustrati dalla dirigenza societaria durante la seduta, in modo da poter permettere e consentire ai soci di poter formulare istanze di precisazione e richieste di approfondimento».

C’è anche un allarme non secondario lanciato dagli Enti locali. La commissione di controllo analogo – obbligatorio per le società in house – non è operativa. Questa situazione può portare alla perdita della concessione del servizio e i sindaci non lo nascondono: «Si possono verificare rilevanti rischi per gli interessi economici e patrimoniali della società, anche in ragione della possibilità che lo stesso affidamento in house possa essere inficiato o venga meno».

Da qui la preoccupazione dei sindaci: «In ragione di ciò, al fine di adeguatamente informare gli azionisti e di acquisire tutti gli elementi conoscitivi necessari per le determinazioni di competenza, i sindaci con la presente richiedono al consiglio di amministrazione in carica di provvedere a convocare la assemblea degli azionisti», si legge nella lettera inviata ai vertici di Abbanoa.

RIPRODUZIONE RISERVATA