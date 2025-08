Il presidio infinito dei militari in carcere 

Nel 2023, le immagini di un boss della Puglia che scappava calandosi con un lenzuolo dal muro di cinta del carcere di Badu ’e Carros a Nuoro fecero il giro d’Italia e non solo. Lo spettacolare colpo di scena di Marco Raduano, mise a nudo tutte le falle della sicurezza in un carcere considerato tra i più blindati del Paese. Per contenere l’emergenza e dare una risposta immediata all’opinione pubblica, si decise allora di attivare un presidio militare. A due anni e mezzo di distanza, però, quei militari sono ancora lì. Una presenza che, secondo Maria Grazia Caligaris, di Socialismo Diritti Riforme, solleva domande pesanti: «Se a distanza di due anni e mezzo dalla ferita inferta all’inviolabilità del carcere nuorese da parte di Raduano è ancora necessario un presidio militare davanti a Badu ’e Carros – afferma – viene spontaneo chiedere quali iniziative abbia realmente adottato il ministero della Giustizia per garantire la completa autonomia gestionale della Polizia penitenziaria».

Per Caligaris, le carenze di Badu ’e Carros non sono state sanate, nonostante si tratti di un carcere con detenuti al regime 41 bis. «Ancora più grave – aggiunge – è che l’esercito sia presente anche al Cpr di Macomer, dove non ci sono detenuti ma migranti».

RIPRODUZIONE RISERVATA