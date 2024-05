«Il presidio di primo soccorso messo a rischio da una delibera»  «Il presidio di primo soccorso messo a rischio da una delibera»  

«Sono passati più di due mesi da quando abbiamo dato l’allarme. Per ora non è cambiato nulla». Così il presidente della Sos San Sperate, Massimo Piras, racconta queste ultime settimane, in attesa di scoprire se davvero il presidio di primo soccorso dovrà chiudere. Tutto era nato a febbraio, pochi giorni prima delle elezioni regionali. La giunta uscente aveva approvato con una delibera il piano di riordino presentato dall’Areus (Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna). Un piano che «ridisegna il piano territoriale e le risorse operative attuali, prevedendo la chiusura di alcune postazioni e l’apertura di nuove, con una precisione goniometrica, ma senza alcuna considerazione delle realtà locali», come avevano raccontato dall’associazione volontari Soccor. «La nostra speranza», riprende Piras, «è che la nuova giunta annulli al più presto questa scellerata delibera. Noi assicuriamo con Monastir le 24 ore di servizio sul territorio, senza di noi si innesca un pericoloso effetto domino. Teoricamente la vecchia proroga ci garantisce fino a dicembre, ma anche domani potremmo dover chiudere. Non vogliamo andarcene, questo è certo».

Al danno si aggiungerebbe la beffa, perché il Comune di San Sperate aveva investito 200mila euro per assicurare spazi adeguati alla Sos. Dal canto suo Areus, a marzo, aveva assicurato che ci sarà «un confronto a più gradi che coinvolgerà nelle prossime settimane tutte le parti interessate per portare un reale miglioramento».

