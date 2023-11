Il presidio dei Vigili del fuoco diventa permanente 

L’hanno inaugurato il 18 luglio dell’anno scorso, ma inizialmente il suo target era limitato a presidio stagionale. Ma ora la sede dei vigili del fuoco di Villagrande diventa distaccamento permanente, uno dei pochi presidi rurali convertiti sul territorio nazionale. «Per noi è un tassello fondamentale», commenta Alessio Seoni, 50 anni, sindaco di Villagrande. «Esprimo massima soddisfazione per la conversione, è un obiettivo in cui abbiamo sempre creduto e per cui abbiamo lottato e se ciò è avvenuto è anche per merito del comandante Antonio Giordano, figura che si è rivelata fondamentale in questo percorso». Il presidio, attualmente chiuso dopo la campagna estiva, è stato allestito nella sede dell’ex Enaip, nel cuore del bosco di Santa Barbara, locali messi a disposizione dal Comune. Per l’adeguamento dello stabile è in corso la progettazione. Tutti gli impianti del caseggiato, che negli anni era stato saccheggiato dai vandali, sono stati sottoposti a interventi di riqualificazione prima dell’ingresso dei vigili, nell’estate del 2022. «Avere un distaccamento permanente dei vigili del fuoco nel nostro territorio - afferma il sindaco - ci rassicura tantissimo». Quello di Villagrande sarà il terzo distaccamento dei Vigili in Ogliastra dopo Lanusei e Tortolì. (ro. se.)

