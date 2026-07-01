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Muravera
02 luglio 2026 alle 01:35

Il presidio dei carabinieri a Costa Rei 

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Costa Rei più sicura questa estate con la presenza stabile dei carabinieri. Ieri è stato attivato il presidio fisso stagionale dei militari in via Ichnusa 50: resterà aperto ogni giorno dalle 8 alle 11 sino al 31 agosto.

Alla cerimonia erano presenti il generale di brigata Luigi Grasso, (comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari), Francesca Mattana (sindaca di Muravera) e Chantal Ingrid Magro (vicesindaca di Castiadas). L’obiettivo è garantire il rafforzamento della sicurezza e della tutela dei residenti e dei visitatori.

L’attivazione del presidio, spiegano dall’Arma, «risponde in modo flessibile e mirato alle esigenze di un’area che durante i mesi estivi registra un esponenziale incremento di presenze». Il presidio dei Carabinieri «in questo snodo strategico consentirà di sviluppare un dialogo costante con la popolazione, i residenti e i villeggianti offrendo un punto di riferimento visibile e facilmente accessibile».

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