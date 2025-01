Il presidente Yoon arrestato dopo l’impeachment 

Seul. Yoon Suk-yeol, l’ex potente procuratore capo nazionale diventato politico tra le fila dei conservatori, è stato arrestato ieri mattina a Seul per insurrezione e abuso di potere collegati alla sua maldestra dichiarazione di legge marziale del 3 dicembre. Paladino della lotta a malcostume e corruzione, a capo del pool della pubblica accusa che nel 2016 guidò l’impeachment della ex presidente Park Geun-hye, Yoon è diventato per un curioso contrappasso il primo presidente sudcoreano in carica a subire l’onta delle manette. E la beffa è ben maggiore considerando che il mandato di cattura eseguito ieri è stato emesso dal disprezzato Ufficio investigativo sulla corruzione per gli alti funzionari (Cio), l’agenzia creata a gennaio del 2021 e voluta dall’allora presidente progressista Moon Jae-in per limitare lo strapotere della pubblica accusa guidata all’epoca da Yoon. Quest’ultimo si oppose con forza alla riforma prima di dimettersi per protesta: due mesi dopo, si lanciò a capofitto nelle presidenziali vincendole nel 2022 con il margine più risicato nella storia elettorale del Paese.

Dopo l’imbarazzo del tentativo fallito del 3 gennaio, il Cio è riuscito a entrare nella residenza presidenziale trasformatasi in un bunker ed eseguire l’arresto con il supporto di 3.000 agenti, viste le scaramucce tra sostenitori e oppositori del presidente, sospeso dalle sue funzioni il 14 dicembre dopo il voto di impeachment del Parlamento. Sulla misura restrittiva, destinata a radicalizzare lo scontro politico, pesano dubbi sulla legittimità. In un video preregistrato e diffuso in mattinata, Yoon ha duramente criticato il procedimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA