Il presidente si salva ma per poco 

Seul. Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol sopravvive all’impeachment grazie all’accordo dell’ultimo minuto con i conservatori del People Power Party, il suo partito, che ha boicottato il voto in Parlamento. La spallata delle opposizioni non è riuscita malgrado l’ottimismo manifestato fino a ieri mattina, tra le proteste di massa e l’indignazione nazionale per la maldestra legge marziale dichiarata da Yoon martedì sera e revocata appena sei ore dopo, per il voto contrario unanime in Parlamento dei 190 deputati presenti, tra cui 18 del People Power Party. Invece, le opposizioni, che vantano 192 sui 300 seggi dell’Assemblea nazionale, non sono riuscite a incassare gli 8 voti dissidenti tra i 108 del partito al governo utili a raggiungere il quorum di 200. Ne hanno presi solo tre, spingendo lo speaker Woo Won-shik a ufficializzare il fallimento della mozione a dispetto dei pressanti appelli ai deputati del People Power Party a rientrare in aula perché «la Repubblica di Corea è una democrazia fatta di sangue e lacrime delle persone. Partecipate al voto, così che si protegge la democrazia».

Niente da fare, l’Aventino ha retto. Il leader parlamentare del partito al governo Choo Kyung-ho, lo stratega dell’iniziativa, è finito però nel mirino e ha annunciato le dimissioni. Han Dong-hoon, il capo del People Power Party, ha spiegato che ora l'obiettivo è favorire «un ritiro ordinato del presidente per ridurre al minimo il caos», dicendosi pronto a consultarsi con le opposizioni. «Il presidente sarà effettivamente privato dei suoi doveri finché non si ritirerà, e il premier si occuperà degli affari di stato in consultazione con il partito», ha aggiunto. Ecco quindi il patto concordato: secondo gli osservatori, Yoon ha ceduto la direzione politica del Paese al suo partito e accettato di dimettersi al momento che gli sarà indicato in cambio del blocco dell’impeachment. È ancora vivo il trauma dell’impeachment della ex presidente conservatrice Park Geun-hye nel 2017, che spianò la strada alla facile elezione di Moon Jae-in, in quota centrosinistra. La speranza del People Power Party è di guadagnare tempo per prepararsi al meglio alle prossime presidenziali.

RIPRODUZIONE RISERVATA