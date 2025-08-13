VaiOnline
Politica.
14 agosto 2025

«Il presidente? Scelta poco condivisa» 

I consiglieri comunali di diversi centri criticano le decisioni dei sindaci 

No a una lista con un solo candidato, la scelta andava condivisa da tutti gli elettori non solo di un gruppo di sindaci. Le elezioni provinciali del 29 settembre dividono i Consigli comunali del Medio Campidano. Dissenso e malcontento soprattutto per il metodo proposto dai sindaci riuniti a Sanluri, puntare su un solo candidato presidente fra i 28 primi cittadini chiamati al voto. Assessori e consiglieri comunali avrebbero gradito di essere coinvolti in una decisione importante, considerato che le urna sono aperte anche per loro. La voce è quasi unanime: «Prima del nome viene il buonsenso del confronto e della condivisione su chi sostenere, secondo le regole che valgono per tutti»”.

I sindaci

A Sanluri era scontata la sintesi degli incontri di questi giorni fra le forze politiche locali, incluso il nome dei candidabili. Invece si è parlato di una «candidatura civica condivisa, 2-3 liste collegate, un governo simile all’Unione di Comuni con un’assemblea dei sindaci come riferimento». Nessun accenno alle trattative in corso fra i partiti, ai nomi che circolano secondo il sistema del voto ponderato, dove a “pesare di più” sono i comuni con maggiore popolazione, quindi Villacidro e Guspini. E non si è tenuto conto dell’assenza di 12 sindaci.

Le polemiche

Contrarietà e malumori diffusi nei due schieramenti, centrodestra e centrosinistra, consiglieri di maggioranza e di minoranza. «Non condivido – dice il consigliere di Arbus e segretario provinciale dei socialisti, Agostino Pilia - accordi minestrone, con tutti dentro, senza neppure un minimo avviso, un confronto aperto. Comunque sia, diciamo no agli accordi con i partiti del centro destra, salvo l’area moderata. La nostra esclusione dal Consiglio provinciale sarebbe la premessa per impegnarci nelle prossime elezioni in un modello politico diverso nel territorio». Filippo Usai di Guspini: «È doveroso e necessario lasciare da parte i campanilismi e cercare di lavorare insieme per valorizzare il Medio Campidano. Per fare questo occorre ragionare su una politica lontana dalle ambizioni personali, uniti su un progetto con una visione collettiva, non calata dall’alto, ma condivisa».

Per Antonio Muscas di Villacidro, «decidono i sindaci e noi consiglieri, soprattutto gruppi minoritari, siamo all’oscuro di tutto. A pochi giorni dalla presentazione delle liste, ecco l’ennesimo colpo alla democrazia, dopo quello della Regione che aveva il dovere di lottare per far votare tutti i cittadini, e non solamente gli eletti. Una lista unica? Chi ci sarà dentro?».

Salvatore Floris di Sanluri: «L’accordo sul nome di un candidato presidente è condivisibile, ma non può saltar fuori all’improvviso, a Ferragosto, da una parte dei sindaci, quando i partiti sono già al lavoro da tempo». Cosi anche per Giancarlo Melis di Samassi: «Al netto dei candidati, non vanno bene le scelte di un gruppo ristretto quando ad essere coinvolti si è in tanti». Per Gianni Garau di Lunamatrona, «primo o secondo livello sono sempre elezioni, i partiti giocano la loro parte. Ed è giusto che sia così».

