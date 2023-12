Il presidente Pittorra: «Allenatore sostituito? Un segnale di serietà» 

Dopo il j’accuse dell’ex ds della Nuorese Gianfranco Moro e il fuggi fuggi dei dirigenti Bebo Catte e Serafino Cosma Musu, arriva la replica del presidente Gianni Pittorra. «La scelta che abbiamo fatto non è certo di natura tecnica, visti i risultati. Si tratta di una decisione rigida davanti a comportamenti che abbiamo reputato inaccettabili da parte di due persone che sono allenatori ma soprattutto esempi per i più giovani. Il direttivo ha votato a maggioranza ritenendo di dare un segnale di serietà e di tutela dell’immagine della Nuorese». Il riferimento è all’episodio datato 21 dicembre in cui sono stati esplosi dei petardi all’interno dello spogliatoio e per cui le forze dell’ordine sono intervenute identificando i presenti e inquadrando l’evento come una goliardata. Sembrava fosse tutto sotto controllo, vista la successiva trasferta ad Ovodda e il silenzio che ha accompagnato quei fatti per una settimana. Così non era e due giorni fa c’è stato il cambio della guardia in panchina e l’arrivo di Antonio Prastaro. Il nuovo mister ha già iniziato il lavoro con due doppie sedute per preparare il rientro in campo. Il campionato riprenderà il 6 gennaio e la Nuorese ospiterà il Luogosanto. (s. d.)

