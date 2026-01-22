VaiOnline
La visita.
23 gennaio 2026 alle 00:13

Il presidente nazionale Unicef arriva in città: questa sera l’apericena per raccogliere fondi 

Arriva in città il presidente nazionale dell’Unicef, Nicola Graziano, che oggi incontrerà il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, la presidente della Commissione Sanità Carla Fundoni e la Garante dell’infanzia Carla Puligheddu. Graziano sarà poi ospite del prefetto Paola Dessì con i rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e delle forze dell’ordine. Nel pomeriggio l’incontro con l’arcivescovo, Giuseppe Baturi. Al Caesar’s Hotel, si terrà poi un’apericena di solidarietà con i volontari e i sostenitori del comitato, che ha lo scopo di sensibilizzazione e raccolta fondi per le iniziative in favore dell’infanzia. Domani l’incontro coi Comitati sardi.

