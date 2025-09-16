Il presidente Mei: sardi fondamentali Alto, Sioli ottavo 

Entusiasta di guidare la spedizione azzurra ai Mondiali, il presidente della Fidal Stefano Mei punta ancora una volta sulla quota sarda, evidenziandone esperienza e affidabilità soprattutto nelle staffette: «La Kaddari che in passato ha avuto qualche defaillance, quest’anno è tornata sui suoi livelli. Le stagioni di atletica sono lunghe ed è difficile riuscire ad esprimersi sempre al massimo, però mi sembra che possa dire la sua nei 200 e dare il proprio contributo nella staffetta».

A proposito di Lorenzo Patta sottolinea: «Quello che ha fatto in Coppa Europa non fermandosi dopo uno stiramento per chiudere la gara, sapendo di poter portare un punto, lo quota dal punto di vista dello spessore morale e umano. So che è tornato ad essere quello che era prima di Madrid e in questo momento credo che sia il nostro uomo più veloce e più performante, considerando ciò che fa nella staffetta è un punto inamovibile del quartetto». E di Filippo Tortu dice: «Lui è quello che per primo è andato sotto i 10”, ha avuto sempre un sacco di aspettative e quando è così, spesso il rischio è che manchi sempre qualcosa. Ha vissuto delle stagioni esaltanti tra Europei e Olimpiadi, non deve dimostrare più niente ma è chiaro che da lui ci aspettiamo ancora tanto».

In pista

Ieri il migliore risultato è arrivato dall’alto: nella finale Matteo Sioli è arrivato ottavo con 2,24. Bene anche gli 800 di Francesco Pernici che ha centrato la semifinale, out per un centesimo dalla finale dei 110 hs il campione europeo Lorenzo Simonelli. Fine delle gare anche per le tripliste Erika Saraceni (la più giovane della spedizione) e Dariya Derkach. Oggi si partirà con Dallavalle e Diaz nelle qualificazioni del triplo alle 12.05, alla 12.51 sarà il turno di Kaddari e Fontana nelle batterie dei 200, nella stessa gara Tortu e Desalu saranno ai blocchi alle 13.15. Finale dell’asta per la Bruni alle 13.10, per Furlani alle 13.49 e per Riva nei 1500 alle 15.20. Alle 14.03 invece semifinale dei 400 hs per Folorunso, Muraro e Sartori. (gu.in.)

