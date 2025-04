Il presidente: «Il risultato sarà grande» 

Donald Trump tira dritto sui dazi. Nonostante le borse di tutto il mondo in rosso, compresa quella americana, nonostante le (annunciate) contromisure da parte dei Paesi colpiti. Per il presidente americano «la grandezza sarà il risultato». E quindi, «i prezzi del petrolio sono in calo, i tassi di interesse sono in calo (la lenta Fed dovrebbe tagliare i tassi!), i prezzi dei prodotti alimentari sono in calo, non c'è inflazione», scrive Trump su Truth. Tutto merito dei nuovi dazi imposti che «stanno portando miliardi di dollari a settimana dai paesi abusanti».

Dal canto loro, le nazioni colpite stanno cercando di studiare anti-dazi senza però mai tagliare del tutto i contatti con l'amministrazione americana. Per questo, Trump concede una lieve apertura: «Le trattative con gli altri paesi, che hanno anch'essi richiesto incontri, inizieranno immediatamente», ha scritto sempre sul suo social Truth. Al contrario, «tutti i colloqui con la Cina riguardanti gli incontri richiesti con noi termineranno». Questo come risposta alle tariffe annunciate da Pechino, del 34% sui prodotti statunitensi. Anzi, contro la Cina, Trump ha alzato la posta, minacciando dazi aggiuntivi al 50% se non verranno cancellate le contromisure entro domani, 8 aprile. Intanto, dall'Asia all'Europa, i partner commerciali degli Stati Uniti stanno cercando di convincere Trump ad allentare il peso dei dazi, che stanno causando il crollo dei mercati e stanno già sconvolgendo il commercio globale. Sabato sono entrate in vigore le tariffe “reciproche” su tutti i prodotti importati negli Stati Uniti del 10%. Ma domani sono attese le gabelle più importanti: 20% all'Unione Europea, 46% al Vietnam.

Ieri l'Unione Europea ha proposto a Washington di abolire i dazi doganali su entrambe le sponde dell'Atlantico su prodotti industriali come automobili e medicinali. L'obiettivo dei Ventisette è quello di uscire dalla guerra commerciale scatenata dagli Stati Uniti con il minor danno possibile. «Se i negoziati fallissero, siamo pronti a reagire con contromisure e a difendere i nostri interessi», ha affermato la capo dell'esecutivo europeo, Ursula von der Leyen. Le contromisure dovrebbero scattare il 15 aprile. Ieri ha avuto luogo anche una conversazione telefonica tra il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba e Trump. Allo stesso tempo, il Bangladesh ha chiesto a Washington di sospendere per tre mesi l'applicazione dei nuovi dazi doganali punitivi. Tutto ciò ha già spinto gli acquirenti americani a sospendere gli ordini dal Paese, secondo produttore mondiale di abbigliamento.

