Il presidente Fifa: «Mondiali invernali, dobbiamo parlarne» 

Rivedere il calendario del calcio mondiale. Non solo per adeguarsi alle esigenze di atleti, club e Nazionali ma anche per rimodellare un programma che negli ultimi anni qualche fuga in avanti l’ha già fatta. L’esempio più eclatante è stato l’esperimento del Mondiale 2022 svoltosi in inverno in Qatar per ragioni climatiche. «Un esperimento che ha avuto successo», ha sottolineato Gianni Infantino, presidente della Fifa, a Roma per l’assemblea dell'European football clubs (Efc). E allora perché non replicarlo?, ci si chiede.

Ma non si potrà fare nulla prima dell’appuntamento in Arabia Saudita del 2034, perché fino a quel momento le date sono bloccate. Resteranno estive le prossime due manifestazioni: quella del 2026 in Usa, Messico e Canada e del 2030 in Marocco, Portogallo e Spagna (edizione in cui tre gare saranno giocate Uruguay, Argentina e Paraguay in occasione del centenario dalla prima Coppa del Mondo giocata proprio in Uruguay). «Certi tornei non si possono giocare in estate in alcune località, quindi dovremo cambiare il calendario», le parole di Infantino, «ne stiamo parlando ma non solo per il Mondiale che si svolgerà tra nove anni in Arabia Saudita. La riflessione deve essere generale. A luglio fa molto caldo per giocare anche in alcuni Paesi europei, quindi forse dobbiamo rifletterci».

Più cauto il presidente della Efc, Nasser Al-Khelaifi, che se da una parte ha rimarcato come non «si debba avere paura di affrontare un cambiamento», dall’altra si è chiesto se una modifica di tale portata «sia veramente migliorativa. Difficile dirlo oggi, sicuramente valuteremo tutto e cercheremo di capire quali siano le opzioni migliori. Dobbiamo anche parlare con gli allenatori e i giocatori, sono loro che lavorano quotidianamente». In ogni caso sembra chiaro che il Mondiale in inverno sembra sarà la prossima partita sulla quale si scontrerà il calcio internazionale. Intanto dopo il tentativo, fallito, di creare la Superlega (progetto che ancora viene portato avanti dalla società A22), anche il Barcellona è rientrato nella Efc. «Speriamo tornino tutti, anche il Real Madrid», ha concluso il dirigente qatariota, che è anche presidente del Psg, «noi siamo la casa di tutti e non abbiamo bisogno di altre competizioni per club».

