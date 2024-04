Il presidente Duda: armi nucleari in Polonia 

Mosca. La Polonia è pronta ad accogliere sul suo territorio testate nucleari. L’annuncio del presidente Andrzej Duda suona alle orecchie della Russia come una conferma di quella che vede come una minaccia nell’espansione della Nato negli ultimi decenni verso est, e quindi Mosca avverte che agirà di conseguenza. Ma l’affermazione coglie di sorpresa anche il premier polacco Donald Tusk, che chiede un incontro chiarificatore con il capo dello Stato. «Se i nostri alleati decidono di schierare armi nucleari nel quadro della condivisione nucleare sul nostro territorio per rafforzare la sicurezza del fianco orientale della Nato, siamo pronti a farlo», ha detto Duda al quotidiano Fakt. Mossa che, secondo il presidente, risponderebbe al pericolo russo ai confini.

Mosca, ha infatti affermato, «militarizza sempre più l’enclave di Kaliningrad e sta trasferendo armi nucleari in Bielorussia». «I nostri militari, ovviamente, analizzeranno la situazione e se tali piani verranno attuati, adotteranno tutte le misure di ritorsione necessarie per garantire la nostra sicurezza», ha risposto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha rincarato la dose: se «armi nucleari americane» dovessero apparire sul suolo polacco, «le relative strutture saranno poste immediatamente nella lista degli obiettivi legittimi nel caso di scontro militare».

RIPRODUZIONE RISERVATA