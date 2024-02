Il presidente del Consiglio eletto tra le polemiche 

Anche Decimomannu elegge il suo presidente del Consiglio comunale. La nomina è avvenuta durante la riunione di ieri sera, a scrutinio segreto, con dodici voti a favore e quattro astenuti. Il nuovo presidente è Luca Littera, 34 anni nei prossimi giorni, consigliere delegato al verde pubblico e arredo urbano. La figura del presidente, una novità per il paese, è stata istituita tra le polemiche in occasione della riunione straordinaria del 30 novembre scorso. Al presidente spetterà una cifra pari al 10 per cento del compenso della sindaca, in questo caso una cifra attorno ai 300 euro lordi al mese, e i fondi per la sua retribuzione rientrano in quelli che la regione Sardegna stanzia a ogni Comune per le competenze delle varie figure politiche.

La polemica

Sul tema il più intransigente rimane il consigliere di minoranza ed ex vicesindaco Mario Grieco: «Confermo quello che ho sempre sostenuto, qui a Decimo è una figura completamente inutile, uno spreco di soldi». Leopoldo Trudu, capogruppo dell'opposizione, specifica: «Come già affermato in precedenza, a parte alcuni di noi, nel complesso non siamo contrari alla figura in sé, né tanto meno c'è qualcosa di personale contro il nuovo presidente, ci tengo a sottolinearlo. Il problema nasce semmai sul modo in cui queste decisioni vengono prese dalla maggioranza». Durante le consultazioni il gruppo guidato da Trudu propose di inserire anche la figura del vice presidente come garanzia per la minoranza, senza diritto a compenso, ma la richiesta non fu accolta. «Per noi – aggiunge Trudu – sarebbe stato importante e i lavori si sarebbero conclusi nel migliore dei modi, ma non è andata così. Nei giorni scorsi avrebbero potuto almeno chiederci un parere sulla candidatura a presidente del consigliere Littera e invece niente, anche questa volta hanno voluto imporre la loro linea senza neanche ascoltarci. L’ho detto la scorsa volta e lo ripeto oggi, con questo atteggiamento non si va lontano».

La maggioranza

«Siamo molto soddisfatti per questa elezione - dichiara la sindaca Monica Cadeddu - crediamo molto nel contributo che questa nuova figura potrà dare così come sono certa che il consigliere Luca Littera sia la persona più indicata a ricoprirla. Sarà un grande supporto per tutto il Consiglio».

La stessa sindaca, commentando le dichiarazioni di Trudu, prosegue: «La maggioranza detta temi, tempi e linee politiche, questi sono i ruoli che la cittadinanza ci ha assegnato. Il contributo dell'opposizione è stato ed è assolutamente importante ma certe scelte spettano a noi».

Il presidente

«Accolgo con gioia questa nomina e ringrazio i consiglieri per la fiducia - commenta il neo presidente - farò del mio meglio per rappresentare con equilibrio e correttezza le esigenze di tutti. A tutti chiedo spirito di collaborazione, inclusi coloro che oggi sono in minoranza».

