Il presidente biancorosso Marco Boi si è spento dopo una lunga malattia 

Si è arreso nella partita più importante. Quella per la vita. Forse Marco Boi sognava di poter condividere con i giocatori del Cardedu, la squadra di calcio di cui era presidente, la gioia della promozione in Prima categoria. Obiettivo per cui il club è in corsa. Il dirigente si è spento intorno alle 11.30 di ieri, dopo un periodo di malattia. Ha cessato di vivere all’ospedale San Marcellino di Muravera, dov’era stato ricoverato una settimana fa. Un male incurabile, con cui combatteva da un anno, lo ha preso in contropiede. In gioventù aveva giocato come attaccante ed era dotato di un buon fiuto del gol. Aveva vestito la maglia biancorossa del Cardedu, che una volta appese le scarpette al chiodo aveva anche allenato. Di fede milanista, Marco Boi, già arbitro nei tornei Uisp, era al timone del club da quasi dieci anni. Imprenditore nel settore della gestione dei rifiuti, lascia la moglie e due figli. Cordoglio è stato espresso dall’ambiente calcistico ogliastrino. I funerali oggi pomeriggio nella chiesa di San Paolo. (ro. se.)

