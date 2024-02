Il presidente Arba: «Un successo, ora più passeggeri» 

Alla fine sono stati circa 350 passeggeri nel primo sabato di bus notturni. Il picco, come era lecito attendersi, si è registrato sulla Circolare rossa, il bus che collega il centro con i principali luoghi del divertimento notturno (discoteche) di Cagliari e Quartu. Il servizio è in fase sperimentale, il Ctm monitorerà l’andamento e valuterà eventuali correttivi. Qualcuno sabato notte, per esempio, alla fermata in viale Marconi si lamentava del fatto che tra l’ultima corsa notturna e la prima del turno del mattino passasse troppo tempo e costringesse chi esce dalle discoteche ad aspettare in strada a lungo. Anche questo verrà valutato dal Ctm. Ma l’esordio, dice il presidente Carlo Arba «è stato un successo. Abbiamo trasportato circa 350 passeggeri, per la maggior parte giovanissimi. Il servizio ha funzionato con orari e percorsi consultabili su Busfinder, quindi senza attesa alle fermate. Considerando anche la giornata di pioggia confidiamo in un incremento dei passeggeri nelle prossime settimane. Ritengo un dovere fornire un servizio notturno che riporti i ragazzi a casa, soprattutto in sicurezza. Siamo un servizio pubblico essenziale, non dobbiamo mai dimenticarlo. Dopo le recenti tragedie penso che anche un solo ragazzo o una sola ragazza trasportata, una sola vita salvata valga questo servizio». ( ma. mad. )

