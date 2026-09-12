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Villasor.
13 settembre 2026 alle 01:29

Il preside saluta: «Non vi dimenticherò» 

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Dopo 12 anni alla guida dell’Istituto comprensivo, Villasor e Nuraminis salutano lo storico dirigente scolastico Ignazio Todde trasferito a Quartucciu. «Sono stati anni che ricorderò con tanto affetto per i diversi legami di amicizia e stima instaurati con molte persone parte della comunità scolastica intesa nel senso più ampio», il suo saluto con una lettera destinata a personale e famiglie, «anni ricchi di soddisfazioni e cambiamenti, di crescita umana e professionale».

E poi gli studenti, «la scuola esiste solo perché ci sono loro», ai quali augura «di continuare nel migliore dei modi il percorso formativo nel nostro istituto cogliendo ogni occasione per acquisire e accrescere le competenze al fine di diventare, un giorno, cittadini consapevoli e non manipolabili». In questo periodo l’Istituto comprensivo “Ernesto Puxeddu” ha portato avanti numerosi progetti educativi: dal teatro alla musica sino alle lingue, con l’avvio di corsi di spagnolo nella scuola secondaria. Tra i più importanti, quello “scuola senza zaino” per i bambini dell’Infanzia e della Primaria, i secondi in Sardegna ad andare in aula senza borsa.

«Ringraziamo Ignazio Todde per l’impegno, la dedizione e la grande professionalità con cui ha svolto il lavoro offrendo un contributo fondamentale all’educazione e alla formazione dei nostri bambini e ragazzi», i saluti del sindaco Massimo Pinna. La nuova dirigente è Ilaria Cotraneo, accolta dal primo cittadino e dall’assessora alla Pubblica Istruzione Francesca Zorco: «A lei i nostri più sinceri auguri, certi di una proficua collaborazione nei prossimi anni».

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