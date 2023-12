Il preside e la scuola sotto assedio tv: «Ragazzi da aiutare» 

Immagini da Capoterra: una scuola assediata per giorni da tv e giornalisti. «Siamo rimasti in silenzio per rispetto e perché l’aspetto più importante era che il ragazzo di 15 anni accoltellato dal quattordicenne si riprendesse». Soltanto quando le condizioni di salute dell’alunno dell’istituto “Sergio Atzeni” di Capoterra si sono stabilizzate ed è stato dichiarato fuori pericolo, il preside Maurizio Pibiri ha pubblicato una lettera aperta sul sito web dell’istituto.

Preside, lei scrive che le vittime del grave fatto sono due.

«Sì, il ferito e l’aggressore. Ma anche le loro famiglie, i compagni di classe, il corpo docente dell’“Atzeni”. L’intera comunità di Capoterra è sotto choc, noi come istituzione scolastica abbiamo il dovere di ascoltare, capire, di cercare di trarre un insegnamento importante per il bene dei nostri ragazzi da un fatto del genere».

C’erano stati segnali?

«C’è un segreto istruttorio sulle indagini in corso. Quei due ragazzi comunque erano in classi diverse, posizionate in anditi e ali differenti all’interno dell’istituto. All’Atzeni abbiamo delle cassette in cui vengono raccolte segnalazioni anonime su episodi di violenza, prevaricazioni, su condotte in qualche modo anomale. Non trascuriamo mai le segnalazioni, che comunque sono state poche e non hanno riguardato mai casi gravi».

C’erano stati litigi tra quei due ragazzi in passato?

«Ripeto, sul fatto specifico non voglio parlare. Posso dire però che in quasi tutte le classi abbiamo insegnanti di sostegno che aiutano gli altri docenti nella gestione delle eventuali problematiche, al di là della didattica. In diversi casi abbiamo convocato in presidenza i ragazzi che avevano avuto dei problemi relazionali, come capita in tutte le scuole, abbiamo avviato un dialogo, abbiamo risolto potenziali conflitti con il buon senso e la presenza».

Come ha saputo della notizia?

«Mi hanno avvisato pochi minuti dopo. Ho ringraziato anche pubblicamente le due insegnanti che hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo ferito prima dell’arrivo dell’ambulanza. Non so se gli abbiano salvato la vita, comunque sono state un esempio: tanti ragazzi hanno poi chiesto alla scuola di organizzare corsi di primo soccorso, hanno preso coscienza del fatto che è importante, decisivo in certi frangenti, aiutare gli altri, mettersi a disposizione del prossimo. E questa è una lezione positiva».

Scuola finita al centro di dirette tv nazionali, sui telegiornali.

«Le telecamere stazionavano davanti all’istituto “Atzeni” per giorni. I cronisti mi chiedevano interviste nella pensilina del bus teatro del fatto. Abbiamo chiuso i cancelli della scuola, ci siamo riuniti tutti, docenti e ragazzi, abbiamo cercato di far quadrato, di ricostruire quel senso di comunità necessario in un momento difficile come questo. Parliamo di disagio giovanile, adolescenziale, di una crisi esistenziale che in questi ultimi anni è drammaticamente esasperata dai social, dove volano giudizi affrettati, insulti, provocazioni. I ragazzi devono capire che il mondo vero non è quello del web, ma lo sport, la musica, l’amicizia, la fratellanza, il rispetto: questo deve essere il compito nostro e delle famiglie. In questo dialogo i ragazzi del triennio finale si sono resi disponibili a parlare con i nuovi arrivati all’“Atzeni” proprio per creare un dialogo, per unire ancora di più le diverse anime della scuola».

L’"Atzeni” è una scuola all’avanguardia in questo senso.

«Abbiamo sempre coinvolto i ragazzi nei progetti contro il cyber-bullismo, abbiamo ospitato convegni con la Polizia postale, adesso abbiamo garantito un supporto psicologico sia ai docenti sia ai ragazzi delle classi dell’aggressore e del ferito».

Ci può essere un lieto fine in questa vicenda?

«Io sono ottimista, ci credo e stiamo lavorando tutti insieme con quello scopo. Il lieto fine è cominciato quando il ragazzo ferito è stato dichiarato fuori pericolo; proseguirà con i corsi di primo soccorso richiesti dagli stessi ragazzi; sicuramente con la riconciliazione tra i due adolescenti, che dovranno intraprendere un lungo percorso per lasciarsi alle spalle questa vicenda e ricostruire la loro vita».

