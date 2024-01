Il presepe riproduce il paese 

Che sia diventato una vera e propria attrattiva, lo dimostra il viavai di curiosi ai piedi della parrocchia della Beata Vergine Assunta, dove trova collocazione, sotto un tappeto di luci e colori. Dopo il boom di visitatori nella tappa di “Prendas de Jerru”, il presepe de “Su Nascimentu” a Gadoni, continua a incantare anche sotto il ponte natalizio: fra foto e video condivisi sui social, l’installazione del restauratore locale Angelo Curreli (66 anni) sta facendo il giro della rete. La rappresentazione riproduce l’intero paese.

L’autore gongola

Il successo è motivo di soddisfazione per il suo ideatore. «In casa abbiamo sempre fatto il presepe - racconta Curreli - era un momento importante in cui la famiglia si ritrovava unita. Con gli anni il lavoro mi ha portato a emigrare a Roma e tornando nell’Isola ad affrontare un difficile momento interiore. Che con la fede in Dio ho superato nel 1998». Partendo da lì, nel 2003 arriva la svolta. «Con l’aiuto dell’allora parroco don Aldo Carcangiu - dice - realizzai il primo presepe dentro la parrocchia. Fu un vero successo, al punto che dal 2004 supportato da amici e compaesani, lo realizziamo nel sagrato».

Il vero segreto

È nell’organizzazione ormai consolidata nel tempo. «Per me è un appuntamento fisso», dice Curreli. «Insieme all’amico Guido Usai e altri compaesani che all’occorrenza ci aiutano, dedichiamo due mesi alla realizzazione. Quest’anno abbiamo iniziato ai primi di ottobre, affinché per la tappa di Autunno in Barbagia fosse tutto concluso. Lo facciamo per amore della nostra comunità». E ammirandolo di persona, non si può non restarne incantati.

Dalla Natività, passando per gli scorci del paese fedelmente riprodotti, fino alle case del passato e a una fontana che ne rappresenta il valore aggiunto. Sughero e muschio ad adornarlo in ogni angolo, mentre sul tetto impermeabilizzato campeggia una grande stella cometa.

La gente contribuisce

«In tanti - prosegue Curreli - ci donano oggetti a loro cari, che ritrovano così un’anima. Abbiamo riprodotto il forno del pane e spaccati di vita quotidiana. Fino a qualche anno fa la quercia della piazza era il vero asse portante. Poi è crollata e abbiamo ovviato su impalcature che sorreggono l’intera struttura». Importante anche il lato sociale: «Grazie alle offerte raccolte, abbiamo finanziato dei pozzi nei villaggi in Camerun. Ci scalda il cuore sapere di poter fare qualcosa per il prossimo. Nel 2024 puntiamo ad allargarlo ulteriormente in tutta la piazza».

Il sindaco Francesco Peddio è tra i sostenitori. «Ciò che fa Angelo - dice - è straordinario, un vero artista. Siamo pronti a supportarlo per un’installazione permanente tutto l’anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA