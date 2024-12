Il presepe in giardino: «È per i bimbi» 

Bello, ingegnoso e visibile a tutti: a Nuraminis c’è un presepe che non passa inosservato. Lo realizza, da dieci anni, nel giardino della propria casa, un uomo dalle mani d’oro: si chiama Roberto Chiappetti, ha 77 anni e si gode la pensione dopo una vita lavorativa legata alla carpenteria e alla realizzazione di impianti industriali, con diverse missioni all’estero e una lunga esperienza da responsabile della produzione di una ditta che produce serbatoi e tubazioni in vetroresina.

Si spiega anche così la cura con cui sono realizzati gli edifici del suo presepe (dodici, oltre alla grotta della Natività: tutti curati nei minimi particolari, arredati e illuminati, le tegole fatte una per una o con pezzetti d’argilla o con scaglie di pigna), i due laghetti con l’acqua che, spinta da due invisibili e silenziosi motorini da acquario, ruscella mormorante e fa girare due eliche, la vegetazione (oltre al muschio si nota il cisto, il mirto e tante altre varietà della macchia mediterranea). I figuranti sono cinquanta: il bue, l’asinello, Maria e San Giuseppe, i pastori con le loro pecore e due Re Magi in groppa ai loro cammelli.

Come mai solo due? «Il terzo me l’hanno rubato tre anni fa», risponde Chiappetti. Non un’impresa da Arsenio Lupin: il cortile di casa Chiappetti si affaccia su via Roma ed è difeso (si fa per dire) da una ringhiera bassa e più decorativa che altro. E proprio per questo la scelta per l’allestimento è ricaduta sul giardino: «A dire il vero, il primo anno che feci il presepe lo sistemai in soggiorno ma per un disguido il laghetto, allora unico, perse acqua e mi ritrovai il pavimento bagnato». Meglio fuori, allora, dove da dieci anni, ogni mattina di dicembre, i bambini diretti alla scuola si fermano ad ammirare il presepe del signor Roberto: «Lo faccio per loro, per i loro occhi sgranati dalla meraviglia», confessa lui, che peraltro si definisce credente ma in chiesa non va spessissimo.

L’unico fastidio è quella gigantesca sterlizia: magnifica ma toglie visibilità al presepe: «Dovremo farla fuori».

Ogni anno si aggiunge qualcosa. Il prossimo obiettivo? Sistemare in riva a uno dei laghetti un pescatore che alza e abbassa la canna con la lenza: «Devo ancora capire con quale sistema realizzarlo». Per Chiappetti, innamorato di meccanica e automazione, un divertimento e una sfida con se stesso. (m. n.)

