Il presepe con le bambole in costume 

E in quell’angolo ricrea i primi anni del Novecento sardo: ci sono i pastorelli che suonano le launeddas per il bambinello o che portano la legna per riscaldarlo. Le donne, invece, tengono in mano il “corredino”. E il broccato rosso con le decorazioni in oro, insieme alla gonna scura e al copricapo ricamato dà quel tocco di eleganza e sobrietà a tutta la composizione.

Il luccichio delle luminarie si scorge dall’uscio semi aperto e lo spirito del Natale si inizia a respirare già dalla strada. Ma quando Vittorina Daga, per tutti nonna Rina, apre la porta della sua casa in via IV Novembre, si entra nel vivo della tradizione: un tavolo di oltre due metri ospita il presepe realizzato con oltre 50 bambole antiche che, tra gli anni Cinquanta e Settanta, venivano regalate agli sposi, vestite rigorosamente con l’abito tradizionale di Quartucciu.

Il luccichio delle luminarie si scorge dall’uscio semi aperto e lo spirito del Natale si inizia a respirare già dalla strada. Ma quando Vittorina Daga, per tutti nonna Rina, apre la porta della sua casa in via IV Novembre, si entra nel vivo della tradizione: un tavolo di oltre due metri ospita il presepe realizzato con oltre 50 bambole antiche che, tra gli anni Cinquanta e Settanta, venivano regalate agli sposi, vestite rigorosamente con l’abito tradizionale di Quartucciu.

Visitabile

«C’è l’arco e l’andito si restringe, altrimenti lo avrei fatto più grande», spiega entusiasta nonna Rina che a 87 anni ha ancora la grinta di una giovinetta. «Ho iniziato tanti anni fa a prepararlo, mi sono dovuta fermare solo durante la pandemia. Qui chiunque può venire a visitarlo, i bambini si fermano e restano sbalorditi, mi fanno tante domande, per loro è una cosa nuova, è diverso dal solito presepe che sono abituati a vedere».

Launeddas e corredo

E in quell’angolo ricrea i primi anni del Novecento sardo: ci sono i pastorelli che suonano le launeddas per il bambinello o che portano la legna per riscaldarlo. Le donne, invece, tengono in mano il “corredino”. E il broccato rosso con le decorazioni in oro, insieme alla gonna scura e al copricapo ricamato dà quel tocco di eleganza e sobrietà a tutta la composizione.

«È tutto fatto a mano, sono io che taglio e cucio, anche se la vista ora non è più come prima. Con gli scarti della stoffa degli abiti tradizionali ho creato quelli per le bambole. Tutte hanno i loro gioielli, questi, però, non sono originali, ma una riproduzione. Invece la camicetta, il bavaglino e le scarpette solo quelle delle mie figlie».

La storia

Originaria di Villanova Monteleone, a 13 anni arriva a Cagliari e per amore, qualche anno dopo, si trasferisce a Quartucciu dove oggi vive circondata dalle cinque figlie, dai generi e dai dodici nipoti. E nella sua grande casa del centro cittadino, foto e i ricordi fanno da cornice al suo presepe.

«Cucio per amore, è una passione. A casa ho almeno 35 abiti dei bambini e una cinquantina per gli adulti. Trovare le bambole è difficile, ogni tanto le prendiamo al mercatino dell’usato, ma tante me le regalano. Io le spoglio del loro abito e faccio quello su misura e poi è nata l’idea del presepe».

Donna minuta, composta ed elegante, ha appreso l’arte del cucito dalle suore del suo paese natale, ma ben presto è diventata un punto di riferimento per gli amanti del folclore e custode delle antiche tradizioni quartuccesi. Qui ha fondato anche il gruppo folk Is Prendas.

«Valore affettivo»

«Tanti anni fa il Comune mi aveva dato anche una targa per il presepe più bello. So che quest’anno c’è un concorso e a DomusArT in tanti hanno esposto i loro presepi artigianali, ma io non me la sono sentita di portarlo lì perché temo che me lo rubino. Dietro questo lavoro c’è tanto valore affettivo: chi vuole può venire a casa mia a vederlo, la porta è sempre aperta». Con l’Epifania le bambole torneranno al loro posto. Nella sua casa c’è, infatti, una stanza a loro dedicata: sono conservate tutte in fila sopra le cassettiere da cui fuoriescono centinaia di fazzoletti colorati.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata