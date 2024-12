Il presepe che dura tutto l’anno 

A casa di Mario Angioni e Marirosa Pitzanti è Natale tutto l’anno. Basta entrare e, subito a destra, c’è la stanza del presepe, che non viene mai tolto. E non solo per fede. «Ormai sarebbe troppo complicato disfarlo», dicono i due. E viste le dimensioni non c’è da stupirsi: 50 pezzi, una lunghezza di quattro metri per due. Abbastanza per riempire tutta la stanza. E a Sestu, in via San Gemiliano 62, è diventato un’attrazione. «Lo abbiamo costruito in quindici anni, gradualmente, un pezzo dopo l’altro, una casa alla volta», raccontano.

La passione è cominciata con Mario: «Avevo 8 anni, il primo presepe l’ho fatto sullo sgabello. Chiamavo le vicine per farglielo vedere. Compravo statuine più belle e dettagliate, magari che si muovono. E poi ho conosciuto Marirosa, e il presepe piaceva anche a lei». Un amore nato tra prati e montagne di cartone con contorno di nastro adesivo. «Io curo proprio la parte costruttiva», racconta Marirosa: «le case e le grotte le ho fatte io, con polistirolo che ho intagliato, mentre per alcune palme ho usato la cartapesta».

Mario spegne la luce, pigia un interruttore e scatta la magia: prima sul cielo del presepe scende un temporale, poi tornano le stelle, arriva la cometa, e il miracolo di ogni anno è di nuovo qui. Le statue si muovono, c’è il pastore e lo stagnino, le pecore e il cammello che bruca il fieno. E addirittura veri funghetti, tra il muschio, mentre scorre l’acqua in un ruscelletto. «Alcune statue le compravamo a Cagliari in un negozio che poi ha chiuso, altre su internet, una l’hanno anche fatta su ordinazione solo per noi», raccontano i due. Cos’ha di speciale il presepe? «Ci fa rimanere bambini», dice Mario con un sorriso che va anche agli occhi. «E pensare che all’inizio doveva essere solo la sacra famiglia». E da qualche tempo è diventato un presepe famoso: «Vengono a vederlo le classi del catechismo, a volte passano da fuori, anche grazie al passaparola, e c’è chi è arrivato da Oristano», racconta Mario. E se è vero che come diceva Luciano de Crescenzo gli amanti del presepe sono uomini d’amore, Mario e Marirosa lo hanno di sicuro dimostrato: «Ci piace condividere questa creazione con gli altri». E c’è un obiettivo per il futuro: «Un piccolo binario, per far muovere i Re Magi, da lontano fino a Gesù Bambino».

