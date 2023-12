Il presepe? Animato dai bambini 

Il presepe vivente è stato inaugurato nella scuola d’infanzia Achille Boero di Capoterra con 150 figuranti, in gran parte bambini. Il presepe, come racconta Sabrina Farigu, coordinatrice della scuola, «rappresenta la storia del Natale. I bambini sono andati nelle diverse botteghe, allestite grazie alle tende della Fraternità di Misericordia di Capoterra, in compagnia del suono delle launeddas del musicista Stefano Collu. Tutti i bambini erano vestiti da pastorelli, immersi pienamente nella scena».

Poi le esibizioni del gruppo folkloristico di Capoterra, Sa Scabitzada, seguito poi dalla rappresentazione del calzolaio Simone Pilloni e la bottega della frutta e verdura, che ha offerto delle macedonie ai presenti, e la bottega del fornaio di nonna Patrizia. «La scuola», Sabrina Farigu, «non fa più la solita recita di Natale, ma invece mostra ai bambini la storia del Natale religioso».

Il presepe rimarrà aperto al pubblico fino a venerdì. I bambini lo animeranno oggi e mercoledì dalle 10 alle 11.30, venerdì dalle 16.30 alle 18. (a. m.)

