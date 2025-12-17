VaiOnline
Tortolì
18 dicembre 2025 alle 00:29

Il presepe ai tempi della guerra 

Una Natività contemporanea. Ambientata tra le macerie di un edificio distrutto. I muri frantumati e le rovine fanno da cornice a un fascio di luce dove la Sacra Famiglia diventa segno di speranza. È il presepe della parrocchia di San Giuseppe a Monte Attu. Una scena che scuote le coscienze.

«Questo presepe ci mostra la Natività immersa in un paesaggio di guerra e dolore - spiegano dalla parrocchia - i personaggi sono illuminati da una luce che risplende tra macerie, travi spezzate e muri crollati. Ogni dettaglio è pensato per far riflettere: il contrasto tra la fragilità della nascita e la violenza del mondo, tra la pace del Vangelo e il rumore delle bombe». È un invito a cercare Dio proprio dove sembra impossibile trovarlo. «Dio non sceglie i luoghi sicuri, ma entra nelle ferite del mondo. La nascita di Cristo come luce che splende nelle tenebre, speranza che resiste tra le macerie, invito a credere che la vita può rinascere anche nei momenti più difficili».

