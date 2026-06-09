Il Premio Strega Tour ritorna a Quartu con la cinquina finale (più Elena Rui) 

Il Premio Strega Tour torna in Sardegna: giovedì alle 21 l’Ex Caserma di via Roma 30 a Quartu ospita i finalisti dell'ottantesima edizione del massimo premio letterario italiano. La serata, condotta da Fabio Canino, rientra nella rassegna Via Convento, con il patrocinio del Comune e della Fondazione Quartu Cultura e l'organizzazione di Argonautilus.

Come già accaduto altre volte, la cinquina quest'anno è una sestina per garantire rappresentanza anche ai piccoli editori indipendenti: in corsa Michele Mari con “I convitati di pietra” (Einaudi), in testa con 280 voti e già vincitore del Premio Strega Giovani, Matteo Nucci con “Platone. Una storia d’amore” (Feltrinelli), Bianca Pitzorno con “La sonnambula” (Bompiani), Teresa Ciabatti con “Donnaregina” (Mondadori), Alcide Pierantozzi con “Lo sbilico” (Einaudi) ed Elena Rui con “Vedove di Camus” (L’orma).

«Se lo scorso anno lo Strega Tour rappresentava una novità importante,» afferma il direttore artistico Maurizio Cristella, «il ritorno per il secondo anno a Quartu è la conferma che questo territorio è ormai entrato stabilmente nel circuito dei grandi appuntamenti culturali nazionali». E «come Argonautilus,» aggiunge la presidente Eleonora Carta, «siamo orgogliosi di ospitare i finalisti e di offrire ai lettori un’occasione di incontro e confronto di grande valore».

Porte aperte alle 20 per un evento che è già sold-out ( c.a. ).

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