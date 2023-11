Il premio San Giorgio vescovo dedicato a Paolo Pillonca  

L’associazione culturale sarda Ogliastra Lanusei, in collaborazione con la Diocesi di Lanusei, organizza il consueto appuntamento con il premio San Giorgio Vescovo. Quest’anno l’appuntamento è dedicato a Paolo Pillonca, sardo, professore, giornalista e poeta. Ci sarà un ricordo da parte del vescovo di Nuoro e Lanusei Antonello Mura e del compagno di scuola e di vita, Giacomo Mameli. Interverrà anche il figlio Piersandro. Durante l’appuntamento di domani alle 18 ci sarà la consegna del premio San Giorgio per le Opere edite e del riconoscimento per le tesi di laurea. L’accompagnamento musicale sarà a cura degli allievi della scuola civica Ogliastra. (fr. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA