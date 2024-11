Il premio San Giorgio all’Università della terza età 

Il premio letterario San Giorgio Vescovo compie trent'anni. Ieri nell'aula magna del seminario vescovile si è tenuta la cerimonia di premiazione delle opere. Come ogni anno un successo, questo ancora di più connotato da forte emozione sempre nel ricordo di Paolo Pillonca. Queste le opere vincitrici secondo il giudizio della giuria composta dalla presidente Anna Maria Piga, la docente Alessandra Carta, l'avvocato Giorgio Mameli e lo scrittore e giornalista Giacomo Mameli: per la sezione editi il premio alla scrittrice Graziella Monni con il suo "Il medico di Caller" per aver saputo tradurre lo spirito di un periodo inserendolo nella migliore tradizione del romanzo storico moderno. Per la sezione inediti il premio è andato alla studentessa dell'accademia delle Belle arti di Sassari, Letizia Dessi, con la sua tesi di laurea "Uomo Natura e Industria", tra distacco e nostalgia, nascita, crescita e fallimento della cartiera di Arbatax. Per la sezioni inediti il premio all’Università della Terza Età di Tortolì, per il romanzo corale "Il viaggio di Bonaria" anch'esso legato al sogno industriale e alle sue rovine. La conclusione della serata affidata al vescovo Antonello Mura. L'accompagnamento musicale al pianoforte della giovanissima Gaia Piras allieva della scuola civica di musica. A impreziosire ulteriormente le letture di Silvano Vargiu.

